09:01 (мск), источник: РИА Новости
Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Сети появились видеозаписи из салона пассажирского самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт Пулково.
На кадрах, опубликованных на
Этот высокочастотный звук можно услышать и на другом ролике, опубликованном РЕН ТВ. Как рассказал телеканалу один из пассажиров рейса, свист появился сразу после взлета. Через полчаса командир судна объявил о проблеме с закрытием шасси, после чего лайнер благополучно вернулся в аэропорт. В Пулково борт встретили пожарные и медики.
О нештатной ситуации на лайнере, выполнявшем рейс U6 226 из