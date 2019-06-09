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09:01 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Сети появились видеозаписи из салона пассажирского самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт Пулково.

На кадрах, опубликованных на YouTube-канале E1.ru, виден салон лайнера, а также его крыло. При этом отчетливо слышен свист неизвестного происхождения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот высокочастотный звук можно услышать и на другом ролике, опубликованном РЕН ТВ. Как рассказал телеканалу один из пассажиров рейса, свист появился сразу после взлета. Через полчаса командир судна объявил о проблеме с закрытием шасси, после чего лайнер благополучно вернулся в аэропорт. В Пулково борт встретили пожарные и медики.

О нештатной ситуации на лайнере, выполнявшем рейс U6 226 из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, ранее со ссылкой на пресс-службу Пулково сообщила «Российская газета». Борт вернулся в аэропорт вылета, в 03.24 мск пассажиры, как передает РЕН ТВ, вылетели в Екатеринбург резервным самолетом. По данным онлайн-табло Пулково, рейс выполнялся «Уральскими авиалиниями».

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