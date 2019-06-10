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03:22 (мск), источник: Комсомольская правда

«Ожог зарастает неправильно»: Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца

Главное, что угроза жизни артиста наконец миновала.

Источник: РИА "Новости"

Шестой день 72-летний Бари Алибасов находится в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского, куда его госпитализировали с ожогами пищеварительной системы после случайно выпитой жидкости для очистки труб.

Пока супруга музыканта Лидия Федосеева-Шукшина собирает документы для судебной тяжбы с производителем «Крота», упаковку которого легко перепутать с бутылкой сока или йогурта, сын Алибасова практически круглосуточно дежурит в больнице.

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О том, как сейчас себя чувствует его отец, Бари Бариевич рассказал «Комсомольской правде».

— Он четвертый день в медикаментозном сне — это необходимо, чтобы все силы организма пошли на восстановление, — поделился Бари Алибасов-младший. — С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет. Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться.

— В сети пишут и о других осложнениях — якобы у Бари Каримовича развилась «белая горячка»…

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— Нет, конечно, этого нет. Сейчас врачи наблюдают его, и завтра будет понятно, понадобится ли операция. Искренне надеюсь, что завтра нам скажут — все окей, и начнется уже реабилитация. Ситуация стабильно тяжелая, но в данный момент угрозы жизни нет. Теперь главное избежать осложнений.

Напомним, артиста госпитализировали 4 июня, когда он по ошибке выпил стакан химиката, перепутав в темноте бутылку «Крота» с соком. Свой 72-й день рождения 6 июня Алибасов встретил в реанимации, а поклонники устроили под окнами палаты флешмоб, выкрикивая «Здоровья Бари!». В Склиф приезжала также группа «На-На», но пока к продюсеру никого не пускают, кроме сына.

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