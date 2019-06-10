03:22 (мск), источник: Комсомольская правда
«Ожог зарастает неправильно»: Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца
Главное, что угроза жизни артиста наконец миновала.
Шестой день 72-летний Бари Алибасов находится в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского, куда его госпитализировали с ожогами пищеварительной системы после случайно выпитой жидкости для очистки труб.
Пока супруга музыканта Лидия
О том, как сейчас себя чувствует его отец, Бари Бариевич рассказал «Комсомольской правде».
— Он четвертый день в медикаментозном сне — это необходимо, чтобы все силы организма пошли на восстановление, — поделился Бари
— В сети пишут и о других осложнениях — якобы у Бари Каримовича развилась «белая горячка»…
— Нет, конечно, этого нет. Сейчас врачи наблюдают его, и завтра будет понятно, понадобится ли операция. Искренне надеюсь, что завтра нам скажут — все окей, и начнется уже реабилитация. Ситуация стабильно тяжелая, но в данный момент угрозы жизни нет. Теперь главное избежать осложнений.
Напомним, артиста госпитализировали 4 июня, когда он по ошибке выпил стакан химиката, перепутав в темноте бутылку «Крота» с соком. Свой 72-й день рождения 6 июня Алибасов встретил в реанимации, а поклонники устроили под окнами палаты флешмоб, выкрикивая «Здоровья Бари!». В Склиф приезжала также группа «На-На», но пока к продюсеру никого не пускают, кроме сына.