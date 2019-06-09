9 июня, источник: Ведомости
Эксперты не обнаружили следов наркотиков в биологическом материале Голунова
Эксперты
«На сегодняшний день различными нашими методами и исследованиями
Брюн рассказал, что существуют две системы оценки: клиническая оценка (состояние психической сферы, кожных покровов, моторики, наличия следов инъекций, покраснение глаз) и лабораторные исследования, которые состоят из двух частей.
«Первая — это предварительные исследования… Они считаются доказательной базой. И есть системы на наркотики —
По его словам, если предварительный анализ
Сотрудники правоохранительных органов задержали Голунова 6 июня. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для журналиста домашний арест до 7 августа. В суде прокурор сказал, что Голунову грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
Ранее МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире — более 5 г кокаина. Голунов не признает вину. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили. Он также рассказал, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов ему не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких. Полиция опровергает эту информацию.
В свою очередь Генпрокуратура заявила о готовности провести проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании журналиста. Управление МВД по Москве в субботу сообщило о передаче дела Голунова в главное следственное управление ведомства.