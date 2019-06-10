«Хоум Кредит Банк» опроверг утечку данных своих клиентов

Ранее в понедельник газета «Коммерсант» сообщила, что данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и «Хоум Кредит Банка» оказались в открытом доступе. По информации издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность.
«Банк “Хоум Кредит” не подтверждает утечки данных клиентов. Мы уделяем самое пристальное внимание вопросам информационной безопасности, и все данные наших клиентов находятся в сохранности», — заявили в банке.
«По факту наличия в сети некорректной информации банк проведет дополнительную проверку и примет все меры, предусмотренные законом», — добавили в пресс-службе.