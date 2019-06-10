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11:02 (мск), источник: Интерфакс

Сотрудницу «АЛРОСА» обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Сотрудница алмазодобывающей компании «АЛРОСА» и еще два человека задержаны с поличным при попытке хищения алмазов на 22 млн рублей, сообщает в понедельник ФСБ.

По сведениям силовиков, преступная группа занималась хищениями драгоценного сырья и его сбытом. Среди задержанных — сотрудница «АЛРОСА», которая крала алмазы, ее подельник, отвечавший за сбыт камней, и их посредник.

По адресам подозреваемых прошли обыски. В результате было обнаружено около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 каратов и 11 бриллиантов на сумму более $3 млн. Кроме того, было изъято более $2 млн и 500 тысяч евро наличными, а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

В Следственном комитете «Интерфаксу» сообщили, что подозреваемые арестованы. На них завели уголовное дело о краже и незаконном обороте природных драгоценных камней.

Позже в «АЛРОСА» подтвердили эту информацию. «Операция проведена при непосредственном участии службы безопасности “АЛРОСА”. Несколько лет назад компания провозгласила курс на искоренение случаев коррупции. Этот курс будет продолжен», — заявили в компании.

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