Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Придуман способ, чтобы камера всегда приносила штрафы
Жуткое зрелище. Город ядерщиков в Казахстане (фото)
Секс на пляже и не только: чем грозят утехи на природе
51-летняя Яна Поплавская показала себя «беременной» на съемках
Как выглядит квартира в Москве за 3 млн долларов
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
51-летняя Яна Поплавская показала себя «беременной» на съемках
Умер актер Александр Кузнецов
Секс на пляже и не только: чем грозят утехи на природе
Травма подействовала на британца, как виагра
Джоли, Портман и другие звезды, которые делали перерыв в карьере
Юлия Высоцкая нежно поздравила мужа с годовщиной знакомства
Актёр Сергей Селин бросил жену и детей ради студентки - СМИ
Украинку из шоу талантов жестоко убили в Германии
Шереметьево присвоили имя Пушкина. Как теперь выглядит аэропорт?
Как оборудовать кладовую на даче: советы и идеи
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
17Праздник разговения
12:06 (мск), источник: Forbes

Экспертиза не нашла следов наркотиков в смывах с ладоней и срезах ногтей Голунова

Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков опубликовал результаты экспертизы смывов с рук и ногтей Ивана Голунова. Следов контакта журналиста с наркотиками эксперты не нашли.

Источник: Агентство «Москва»

«На поверхностях, предоставленных на экспертизу фрагментов марли, которыми делали смывы с рук и контрольный смыв, на поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов ногтевых пластин, следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ — не обнаружено», — говорится в документе, фотографию которого Чиков опубликовал в своем Telegram-канале.

Смывы с ладоней и срезы ногтей используют в судебной экспертизе, чтобы установить, контактировал ли подозреваемый с наркотиками. Защита журналиста Ивана Голунова утверждала, что полицейские несколько часов отказывались проводить эту процедуру, несмотря на то, что Голунова подозревали именно в распространении запрещенных веществ. В МВД утверждали, что журналист сам отказывался от предоставления материалов.

Накануне главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что в анализах Голунова эксперты не нашли и следов употребления наркотических средств. Заявление прозвучало в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым».

Новость
«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые вышли с одинаковой первой полосой

Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Полиция утверждает, что при задержании в его рюкзаке, а также при обысках в квартире журналиста были найдены пакеты с мефедроном и кокаином. МВД предъявило Голунову обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Защита уверена, что вещества Голунову подбросили, сам журналист также вину отрицает.

Адвокаты сообщили и о других нарушениях со стороны полиции при задержании и содержании в изоляторе: по их словам, Голунова избили и не позволяли позвонить адвокату и близким. МВД это отрицает.

В субботу 8 июня Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест, хотя следствие просило заключить журналиста под стражу. Кроме того, суд признал доводы защиты о нарушениях со стороны правоохранителей ничем не подтвержденными. Голунов на том заседании связал свое преследование с материалом о похоронном бизнесе в Москве, к которому причастны некоторые высокопоставленные силовики. Голунов утверждает, что в день задержания он сдал первый черновик текста в редакцию «Медузы». Издание пообещало продолжить расследование. После суда дело было передано из управления МВД по Москве в главное следственное управление министерства.

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Во время загрузки произошла ошибка.
9 июня© Ньюстюб
 Самые богатые наследники России — 2019. Рейтинг Forbes
13 самых перспективных россиянок моложе 30 лет
Всемирный банк назвал расширение санкций угрозой для России
Сотрудницу «АЛРОСА» задержали за кражу 500 алмазов
Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца
Адмирал оценил реакцию моряков на сближение с крейсером США
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Данные около 900 тысяч россиян оказались в открытом доступе
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
51-летняя Яна Поплавская показала себя «беременной» на съемках Актриса задействована в новом проекте, название и сюжет которого пока не разглашает
Авто
Новый российский седан Aurus: он слишком дорог для губернатора Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что он очень хотел бы иметь автомобиль новой российской марки Aurus, однако он для него слишком дорог
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Дети
Звездные дети, которые пошли по стопам родителей Эти дети выбрали ту же профессию, что и их родители. Одни говорят, что это легкий путь, потому что там «все по блату». Другие, напротив, считают такой выбор испытанием
Леди
Как и с чем носить брюки карго: советы от звездного стилиста Звездный стилист Гала Борзова рассказала нам, как носить брюки карго и с чем они сочетаются.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь