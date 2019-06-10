Экспертиза не нашла следов наркотиков в смывах с ладоней и срезах ногтей Голунова

«На поверхностях, предоставленных на экспертизу фрагментов марли, которыми делали смывы с рук и контрольный смыв, на поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов ногтевых пластин, следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ — не обнаружено», — говорится в документе, фотографию которого Чиков опубликовал в своем Telegram-канале.
Смывы с ладоней и срезы ногтей используют в судебной экспертизе, чтобы установить, контактировал ли подозреваемый с наркотиками. Защита журналиста Ивана Голунова утверждала, что полицейские несколько часов отказывались проводить эту процедуру, несмотря на то, что Голунова подозревали именно в распространении запрещенных веществ. В МВД утверждали, что журналист сам отказывался от предоставления материалов.
Накануне главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что в анализах Голунова эксперты не нашли и следов употребления наркотических средств. Заявление прозвучало в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым».
Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Полиция утверждает, что при задержании в его рюкзаке, а также при обысках в квартире журналиста были найдены пакеты с мефедроном и кокаином. МВД предъявило Голунову обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Защита уверена, что вещества Голунову подбросили, сам журналист также вину отрицает.
Адвокаты сообщили и о других нарушениях со стороны полиции при задержании и содержании в изоляторе: по их словам, Голунова избили и не позволяли позвонить адвокату и близким. МВД это отрицает.
В субботу 8 июня Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест, хотя следствие просило заключить журналиста под стражу. Кроме того, суд признал доводы защиты о нарушениях со стороны правоохранителей ничем не подтвержденными. Голунов на том заседании связал свое преследование с материалом о похоронном бизнесе в Москве, к которому причастны некоторые высокопоставленные силовики. Голунов утверждает, что в день задержания он сдал первый черновик текста в редакцию «Медузы». Издание пообещало продолжить расследование. После суда дело было передано из управления МВД по Москве в главное следственное управление министерства.