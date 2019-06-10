11:12 (мск), источник: Sputnik.md
Трагедия в Оргеевском районе: девочка утонула в Реуте, сестру едва спасли
Сестры 8 и 12 лет пасли коров, но в
КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Тело двенадцатилетней девочки, утонувшей 9 июня в Реуте, спасатели продолжают искать в понедельник. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
По предварительной информации, 12-летняя девочка вместе с 8-летней сестрой пасли коров рядом с речкой у села Чокылтень Оргеевского района.
«Рыбак увидел, как 8-летний ребенок пытается удержаться на воде и выжить. Он бросился в воду и вытащил девочку на берег уже в бессознательном состоянии», — говорится в сообщении ГИЧС.
На место происшествия были вызваны врачи скорой помощи, которые провели реанимационные действия. Восьмилетнюю девочку удалось спасти, ее госпитализировали.
А вот ее старшую сестру продолжают искать. Расследованием дела занимаются правоохранительные органы.
В этом году утонули уже три ребенка. В начале июня девятилетний мальчик утонул в озере рядом с селом Милешты Ниспоренского района.