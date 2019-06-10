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11:12 (мск), источник: Sputnik.md

Трагедия в Оргеевском районе: девочка утонула в Реуте, сестру едва спасли

Сестры 8 и 12 лет пасли коров, но в какой-то момент обе оказались в воде — рыбак успел спасти только одного ребенка.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Тело двенадцатилетней девочки, утонувшей 9 июня в Реуте, спасатели продолжают искать в понедельник. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

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По предварительной информации, 12-летняя девочка вместе с 8-летней сестрой пасли коров рядом с речкой у села Чокылтень Оргеевского района.

«Рыбак увидел, как 8-летний ребенок пытается удержаться на воде и выжить. Он бросился в воду и вытащил девочку на берег уже в бессознательном состоянии», — говорится в сообщении ГИЧС.

На место происшествия были вызваны врачи скорой помощи, которые провели реанимационные действия. Восьмилетнюю девочку удалось спасти, ее госпитализировали.

А вот ее старшую сестру продолжают искать. Расследованием дела занимаются правоохранительные органы.

В этом году утонули уже три ребенка. В начале июня девятилетний мальчик утонул в озере рядом с селом Милешты Ниспоренского района.

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