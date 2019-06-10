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14:07 (мск), источник: Ведомости

Роскомнадзор назвал вопиющей утечку данных клиентов трех банков

Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных около 900 000 клиентов банков и намерен заблокировать в России ресурс, где оказались украденные базы данных, говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных около 900 000 клиентов банков и намерен заблокировать в России ресурс, где оказались украденные базы данных, говорится в сообщении ведомства.

«В данный момент анализируем ситуацию. На первый взгляд, она выглядит вопиющей», — отметил представитель Роскомнадзора. По его мнению, нахождение такого количества личных данных в сети создает большие риски мошенничества и нарушения прав россиян.

Он пояснил, что базы данных оказались на платном форуме, который зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, а сервера находятся на территории Германии.
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Ведомство планирует обратиться в суд с просьбой о блокировке данного ресурса в России.

Также Роскомнадзор займется проверкой, чтобы выяснить, повлекла ли эта утечка реальные последствия для граждан. По результатам этого анализа ведомство предпримет меры в отношении операторов персональных данных, допустивших утечку. Ведомство не исключает, что базы данных сформированы в результате фишинга, поэтому к изучению ситуации могут быть привлечены правоохранительные органы.

Ранее «Коммерсант» сообщил об утечке персональных данных около 900 000 граждан, являвшихся клиентами Альфа-банка, «ОТП банка» и «ХКФ банка» (Home credit bank). В открытом доступе оказались паспортные данные, номера телефонов, места работы и проживания, данные о кредитных лимитах клиентов. Все три банка проводят внутренние проверки после информации об утечке личных данных их клиентов в сеть.

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