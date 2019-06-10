13:33 (мск), источник: РИА Новости
Суд приговорил экс-главу Коми Гайзера к 11 годам колонии
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил
«Суд приговорил признать виновным Вячеслава Гайзера и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет колонии строгого режима и штрафа 160 миллионов рублей», — огласила судья.
Прокурор 26 марта попросил суд приговорить Гайзера к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафу в 500 миллионов рублей и лишить его права занимать должности на госслужбе на пять лет. Остальным фигурантам дела прокурор запросил сроки от 8 до 20 лет колонии, со штрафами от 2 до 450 миллионов рублей. По делу также заявлены гражданские иски от корпорации по развитию республики Коми на сумму свыше 64 миллионов рублей.
Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005—2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики «Зеленецкая» на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей «за назначения разных лиц на должности и покровительство», а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.
В сообщество, по мнению следствия, также входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании «Комижилстрой» Антон Фаерштейн, заместитель Гайзера Алексей Чернов, бывший сенатор и