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13:33 (мск), источник: РИА Новости

Суд приговорил экс-главу Коми Гайзера к 11 годам колонии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Суд приговорил признать виновным Вячеслава Гайзера и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет колонии строгого режима и штрафа 160 миллионов рублей», — огласила судья.

Прокурор 26 марта попросил суд приговорить Гайзера к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафу в 500 миллионов рублей и лишить его права занимать должности на госслужбе на пять лет. Остальным фигурантам дела прокурор запросил сроки от 8 до 20 лет колонии, со штрафами от 2 до 450 миллионов рублей. По делу также заявлены гражданские иски от корпорации по развитию республики Коми на сумму свыше 64 миллионов рублей.

Обвинение считает доказанным, что Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003−2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году «для присвоения чужого имущества и денежных средств».
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Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005—2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики «Зеленецкая» на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей «за назначения разных лиц на должности и покровительство», а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.

В сообщество, по мнению следствия, также входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании «Комижилстрой» Антон Фаерштейн, заместитель Гайзера Алексей Чернов, бывший сенатор и экс-глава Коми Владимир Торлопов, предприниматель Валерий Веселов. Ромаданов, заключивший досудебное соглашение, в мае 2018-го был приговорен к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в 170 миллионов рублей. Фаерштейн покончил с собой в СИЗО в августе 2016-го, еще один обвиняемый, бизнесмен Алексей Соколов, погиб в ДТП в Новороссийске в мае 2018-го. Зарубин находится в международном розыске. Всего на скамье подсудимых 13 человек.

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