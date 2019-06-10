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14:49 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле ждут реакцию Генпрокуратуры на сообщения о нарушениях при задержании Голунова

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сомневается, что Генпрокуратура России отреагирует на сообщения о нарушениях прав журналиста Ивана Голунова, которые были допущены в ходе его задержания.

Источник: AP 2019

Отвечая на вопрос журналистов относительно нарушений прав Голунова, в частности, длительного его изолирования от родных и адвокатов, Песков сказал: «Функцию по реагированию на нарушения в ходе работы таких ведомств и следственных органов выполняет Генеральная прокуратура. Ей доступны все материалы по делу, и у нас нет никаких сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции».

На вопрос, будет ли советник президента РФ Антон Кобяков или кто-то еще из администрации президента контролировать «дело Голунова», пресс-секретарь главы государства ответил: «Мой коллега Кобяков сказал, что он обязательно ознакомится и изучит доступные материалы и возьмет на контроль».

Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми его нюансами. Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Он добавил: «Но главным образом это повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб внутри самого МВД на предмет возможного выявления или нарушений или отсутствия таковых».

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Касаясь того, планируется ли обсудить «дело Голунова» в ходе встречи президента с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, пресс-секретарь президента сказал: «Вы все это узнаете».

Дело Голунова

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре», сообщили в полиции.

По версии следствия, Голунов «совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» (ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу 8 июня ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить Голунова под стражу и избрал мерой пресечения домашний арест.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых он уже получал угрозы.

Задержание Голунова вызвало бурную общественную реакцию, в том числе среди журналистов.

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
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