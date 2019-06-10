14:49 (мск), источник: Интерфакс
В Кремле ждут реакцию Генпрокуратуры на сообщения о нарушениях при задержании Голунова
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU —
Отвечая на вопрос журналистов относительно нарушений прав Голунова, в частности, длительного его изолирования от родных и адвокатов, Песков сказал: «Функцию по реагированию на нарушения в ходе работы таких ведомств и следственных органов выполняет Генеральная прокуратура. Ей доступны все материалы по делу, и у нас нет никаких сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции».
На вопрос, будет ли советник президента РФ Антон Кобяков или
Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми его нюансами. Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания.
Он добавил: «Но главным образом это повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб внутри самого МВД на предмет возможного выявления или нарушений или отсутствия таковых».
Касаясь того, планируется ли обсудить «дело Голунова» в ходе встречи президента с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой,
Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня «в ходе проведения
По версии следствия, Голунов «совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» (ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу 8 июня ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить Голунова под стражу и избрал мерой пресечения домашний арест.
Задержание Голунова вызвало бурную общественную реакцию, в том числе среди журналистов.