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15:52 (мск), источник: Интерфакс

Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проинформировала президента РФ Владимира Путина о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Источник: Пресс-служба Президента России

В понедельник Москалькова представила президенту ежегодный доклад уполномоченного по правам человека.

«Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимиру Путину доложили о деле журналиста еще в пятницу, 7 июня, так как «это весьма резонансное дело».

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. По версии следствия, журналист «совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». В субботу суд отказался заключить Голунова под стражу и отправил его под домашний арест до 7 августа.

Журналист считает себя невиновным и полагает, что уголовное преследование может быть связано с его профессиональной деятельностью.

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