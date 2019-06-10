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17:09 (мск), источник: ТАСС

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

ТАСС — о том, с чего все началось и что нужно знать о деле против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Источник: AP 2019

Что случилось?

Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. По данным МВД по Москве, при личном досмотре у него обнаружили около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина.

Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

Журналист отрицает вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.

Почему задержание журналиста вызвало вопросы?

Коллеги Ивана Голунова не верят в его причастность к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков считают, что корреспондента могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Иван Голунов заявил на суде, что «никогда не употреблял наркотики».

Ранее к новости о задержании журналиста на сайте ГУ МВД по Москве были размещены фотографии подпольной нарколаборатории: пакеты с порошками, бутыли с химическими реактивами. Уточнялось, что эти снимки сделаны во время обысков в квартире Ивана Голунова на Вешняковской улице. Через пару часов в пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что только одна фотография из девяти опубликованных сделана в квартире журналиста, а «остальные фотографии, размещенные на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный».

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В ведомстве добавили, что «назначено проведение служебной проверки по факту предоставления сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве некачественной информации». При этом в главке настаивают на том, что речь идет о служебной ошибке, а не о намеренной фальсификации.

10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает получить от МВД объяснения в связи с публикацией недостоверных фотографий по уголовному делу.

Днем 7 июня рядом со зданием МВД в Москве на Петровке, 38, начались одиночные пикеты в поддержку журналиста. Актер Константин Хабенский на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи начал речь со слов поддержки Ивана Голунова, назвав его «неудобным журналистом, который пытается говорить правду». Утром 10 июня газеты РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» вышли с одинаковыми первыми полосами в защиту Голунова.

Правда ли были нарушения при задержании?

Адвокаты журналиста заявляют, что при задержании был допущен ряд нарушений.

Например, Голунова задержали днем 6 июня, а протокол составили ночью с 6 на 7 июня. «Больше суток он не спал, не ел, не пил и не понимал происходящее. Это было настоящей пыткой, и это будет обжаловано в ЕСПЧ по третьей статье Конвенции о защите права человека», — заявил адвокат журналиста Дмитрий Джулай.

Защита добавляет, что при задержании к Ивану Голунову применили физическое насилие. Адвокат Ольга Динзе подала в Следственный комитет РФ заявление с просьбой проверить действия полицейских, задержавших его. В заявлении говорится, что «в ходе проведения следственных и процессуальных действий по уголовному делу Голунов И. В. сообщил, что сотрудники применили к нему насилие, причинив телесные повреждения в области спины, головы и других частей тела». В ГУ МВД по Москве опровергают информацию об избиении.

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В московской больнице № 71, куда Ивана Голунова привезли на скорой помощи в субботу 8 июня с жалобами на плохое самочувствие, рассказали, что «у него есть ссадина в области спины и небольшая гематома, в просторечии — синяк, под левым глазом». Подозрение на сотрясение мозга и переломы костей, с которыми его доставили в больницу, в результате проведенного обследования не подтвердилось, по словам главного врача городской клинической больницы № 71 Александра Мясникова.

Также Голунов заявил в суде: «Больше 14 часов не мог сообщить близким о задержании, а полицейские говорили, что адвокат мне не полагается до того, как позвонит следователь».

В МВД РФ отметили, что задержанный первоначально согласился сдать биологические жидкости, но отказался сдать срезы ногтей в присутствии понятых, однако впоследствии после прибытия представителей общественности Голунов согласился сдать смывы рук и срезы ногтей.

А есть ли уже результаты лабораторной экспертизы?

Да, есть, эксперты МВД не обнаружили следов наркотических средств на смывах с ладоней и под ногтями Ивана Голунова. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, адвокаты которой осуществляют защиту Голунова.

Также лабораторное исследование не обнаружило в анализах Голунова следов наркотиков.

Что происходит в настоящее время?

Иван Голунов остается под домашним арестом.

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Свою обеспокоенность этим делом выражают правозащитные организации. Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов просит Генпрокуратуру и ФСБ России провести проверки в связи с задержанием Голунова. Союз журналистов России просит главу МВД РФ Владимира Колокольцева инициировать проверку действий полиции.

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой взять на личный контроль и разобраться в ситуации. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проинформировала президента РФ Владимира Путина о резонансном деле журналиста.

Анастасия Степанова

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