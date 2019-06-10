17:25 (мск), источник: Ведомости
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Его признали виновным во взятках и попытках помешать правосудию.
Пресненский суд Москвы приговорил полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, сообщает РИА Новости. Суд также приговорил его к штрафу в 117 млн руб. и лишил звания.
Захарченко занимал пост временно исполняющего обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Он был задержан и арестован осенью 2016 г. Тогда же в квартире его сводной сестры при обысках обнаружили более 8 млрд руб. Следователи предъявили Захарченко обвинения в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) и в попытках вмешаться «в какой бы то ни было форме в деятельность следователя», то есть в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст. 294 УК).
Сэкономленные благодаря карте средства следователи оценили как взятку на 3 млн руб. За это обвиняемые обещали остановить проверки ресторана.
По этому эпизоду суд посчитал вину Захарченко частично доказанной, признав его виновным в получении взятки в виде дисконтной карты ресторана La Maree. «Не доказан факт получения взятки в 800 000 долларов. Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, суд считает необходимым по данному эпизоду обвиняемого оправдать», — огласила решение судья.
Полковник также обвинялся в том, что в 2016 г. предупредил финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках, помешав работе следователей. Суд счел доказанной его вину по этому пункту обвинения.
Гособвинитель просил признать Захарченко виновным по всем пунктам обвинения и приговорить его к 15,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 495 млн руб. Адвокаты Захарченко требовали оправдать его, настаивая на отсутствии в действиях полковника события и состава преступлений. Сам полковник не признал вину. Он назвал возбужденные против него уголовные дела «фейковыми». И сторона обвинения, и адвокаты Захарченко заявили, что будут обжаловать приговор.
Широкий резонанс дело Захарченко получило после того, как в 2016 г. в квартире его сводной сестры при обысках обнаружили более 8 млрд руб. в разных валютах, а зарегистрированная на его родственников и знакомых недвижимость была оценена примерно в 1 миллиард руб. Полковник не объяснял, чьи это деньги, его адвокаты называли их «бесхозным имуществом, практически кладом». Представитель матери полковника позже сообщил, что они получили эти деньги в наследство. В 2017 г. Никулинский суд изъял имущество Захарченко и его близких в доход государства: всего 27 объектов недвижимости (квартиры и машино-места) в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, зарегистрированных на родственников и знакомых полковника.
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