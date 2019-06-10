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19:05 (мск), источник: РИА Новости

В СК заявили, что дело Голунова по-прежнему расследует МВД

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова по-прежнему расследуется МВД, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

Ранее депутат Александр Хинштейн заявил, что прокуратура передала уголовное дело Голунова из ГСУ ГУМВД в столичный главк СК для дальнейшего расследования.

«Дело Голунова находится в производстве органов МВД», — сказала Петренко.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного «также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы». Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности «группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе», заявили в ГУ МВД.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

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МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.

В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.

В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.

В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.

По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.

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