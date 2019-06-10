Стала известна реакция Путина на дело Голунова

«Я ему высказала свою позицию и обеспокоенность тем, что к Ивану применяли силу, что это требует служебного расследования и выяснения, были ли законные обстоятельства для того, чтобы применять силу. И просила продолжать контроль со стороны генеральной прокуратуры за предварительным следствием — с точки зрения законности и обоснованности. Президент положительно отреагировал на эти посылы», — сказала Москалькова.
По мнению омбудсмена, журналиста можно было бы отпустить под подписку о невыезде.
В стенограмме встречи Путина и Москальковой, опубликованной на сайте Кремля, не упоминается дело Голунова. Данная тема была затронута в ходе закрытой от прессы части встречи, уточняется в Telegram-канале журналистов РИА Новости кремлевского пула.
Голунов был задержан полицейскими 6 июня в Москве. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Обстоятельства задержания журналиста и последовавшие за этим действия МВД вызвали критику со стороны его коллег, устроивших серию одиночных пикетов у здания полицейского главка в столице. В Кремле признали, что дело Голунова вызывает у администрации президента вопросы к правоохранительным органам.