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19:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна реакция Путина на дело Голунова

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на просьбу расследовать факты применения силы к корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, помещенному под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом в интервью «Медузе» заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся с главой государства 10 июня.

Источник: Агентство «Москва»

«Я ему высказала свою позицию и обеспокоенность тем, что к Ивану применяли силу, что это требует служебного расследования и выяснения, были ли законные обстоятельства для того, чтобы применять силу. И просила продолжать контроль со стороны генеральной прокуратуры за предварительным следствием — с точки зрения законности и обоснованности. Президент положительно отреагировал на эти посылы», — сказала Москалькова.

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В стенограмме встречи Путина и Москальковой, опубликованной на сайте Кремля, не упоминается дело Голунова. Данная тема была затронута в ходе закрытой от прессы части встречи, уточняется в Telegram-канале журналистов РИА Новости кремлевского пула.

Голунов был задержан полицейскими 6 июня в Москве. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Обстоятельства задержания журналиста и последовавшие за этим действия МВД вызвали критику со стороны его коллег, устроивших серию одиночных пикетов у здания полицейского главка в столице. В Кремле признали, что дело Голунова вызывает у администрации президента вопросы к правоохранительным органам.

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