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20:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Федеральные телеканалы вступились за Голунова

Ведущие Первого канала Анатолий Кузичев и Екатерина Стриженова, а также ведущие «России 1» Евгений Попов и Ольга Скабеева выступили в защиту арестованного журналиста Ивана Голунова. Запись программы «Время покажет» доступна на сайте Первого канала, эфир ток-шоу «60 минут по горячим следам» опубликован на YouTube.

Во время эфира «Время покажет» Кузичев пересказал суть обвинений в адрес Голунова и обратил внимание на солидарность журналистов, уверенных в его невиновности.

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По словам ведущего, он не призывает немедленно освободить коллегу, но требует «железных доказательств» по этому делу. Стриженова поддержала его и потребовала объяснений.

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Скабеева и Попов также вкратце описали ход событий, касающихся ареста Голунова. Они посвятили этому начало ток-шоу «60 минут по горячим следам» и выразили надежду на «справедливое объективное расследование». Также они привели реплику главного нарколога России Евгения Брюна: он передал отрицательные результаты экспертизы Голунова на наркотики.

В финале Скабеева пообещала держать телезрителей в курса обстоятельств дела Голунова.

Журналиста задержали днем 6 июня. 8 июня суд отправил его под домашний арест. Следствие предъявило ему обвинение в покушении на сбыт запрещенных средств. Журналист свою вину отрицает. По его словам, задержание связано с расследованием о похоронном бизнесе. Такой же версии придерживаются его коллеги.

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