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21:36 (мск), источник: Ведомости

Вертолет врезался в здание в центре Нью-Йорка

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает пожарный департамент города на своей странице в Twitter.

Источник: Reuters

Один человек погиб, пишет CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Это произошло на Седьмой авеню на Манхэттене, отмечается в сообщении пожарной службы. Полиция Нью-Йорка уточняет, что вертолет совершил жесткую посадку на крыше здания. Возникший при посадке пожар был потушен.

На борту вертолета был один человек, информации о пострадавших нет, передает CBS News. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что инцидент не связан с терроризмом. По его словам, у вертолета произошла чрезвычайная ситуация, и ему пришлось совершить посадку.

В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что собирают информацию об инциденте. Президент США Дональд Трамп проинформирован о случившемся, сообщили в Белом доме.

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