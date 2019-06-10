21:36 (мск), источник: Ведомости
Вертолет врезался в здание в центре Нью-Йорка
Вертолет врезался в здание в
Один человек погиб, пишет CNN со ссылкой на правоохранительные органы.
Это произошло на Седьмой авеню на Манхэттене, отмечается в сообщении пожарной службы. Полиция
На борту вертолета был один человек, информации о пострадавших нет, передает CBS News. Губернатор штата
В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что собирают информацию об инциденте. Президент США Дональд Трамп проинформирован о случившемся, сообщили в Белом доме.