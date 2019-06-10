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22:33 (мск), источник: РИА Новости

На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК нескольких человек

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На изъятых у журналиста «Медузы» Ивана Голунова пакетах с наркотиками присутствуют ДНК нескольких человек, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Источник: РИА Новости

«На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», — сказал Титов в понедельник.

Итоги экспертизы, которые появятся завтра во второй половине дня, немедленно обнародуют.

Дело Голунова

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, накануне при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Возбуждено уголовное дело.

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В субботу суд отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

Путаница с фотографиями

Ранее полиция сообщила, что дома у задержанного «обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы». Знакомые журналиста отметили, что на фотографиях не его квартира. Позднее в МВД назвали это ошибкой сотрудника главка.

Как сообщило ведомство, одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные снимки сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования продажи наркотиков в Москве и области.

Следов наркотиков на руках не нашли

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Как рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, эксперты из МВД не нашли следов наркотиков на руках Голунова.

Чиков также выложил копию экспертного заключения, которая подтверждает его слова.
Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что тест на наркотики Голунова показывает отрицательный результат, но исследование продолжается.

Омбудсмен проинформировала Путина о деле журналиста «Медузы»
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18:27 (мск)© Ньюстюб
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