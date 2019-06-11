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11:45 (мск), источник: РИА Новости

СК проверяет сообщения о массовой драке со стрельбой в грозненской школе

ГРОЗНЫЙ, 11 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов на прилегающей территории одной из школ Грозного, сопровождавшейся стрельбой из автомата, сообщает региональное управление СКР по Чечне.

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В понедельник в сети появился видеоролик, на котором неизвестные молодые люди в белых рубашках устроили массовую драку, среди шума и криков толпы слышны звуки выстрелов. Ролик, в частности, был опубликован на портале «ГолосИслама.ру».

«Следственным управлением организована доследственная проверка по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия неустановленными лицами на территории, прилегающей к одной из школ в Старопромысловском районе города Грозного», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что «по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».

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