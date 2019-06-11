11:45 (мск), источник: РИА Новости
СК проверяет сообщения о массовой драке со стрельбой в грозненской школе
ГРОЗНЫЙ, 11 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов на прилегающей территории одной из школ Грозного, сопровождавшейся стрельбой из автомата, сообщает региональное управление СКР по Чечне.
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