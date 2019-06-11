Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Аскольд Запашный попал в «классическое» ДТП
Вы потеряете все. Новый способ мошенничества в России
Страдающих от запора оказалось больше, чем думали
Супруга Алибасова: "Я себя плохо чувствую"
В России могут ограничить количество кошек и собак в квартире
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
Бузова с верблюдами, Киркоров с детьми на премии «Муз-ТВ»
51-летняя Яна Поплавская показала себя «беременной» на съемках
"Должен был проснуться, но не проснулся": сын об Алибасове
У Алибасова началась горячка с галлюцинациями
Молодая жена Преснякова разочаровала фанатов нелепым костюмом
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров обменялись признаниями в любви
Избивший пенсионерку российский мэр найден мёртвым в море
Зеленский хочет сломать старую систему в Украине
Что можно купить в регионах по цене столичной однушки: фото
За какие растения на участке могут наказать
Фоторепортажи
14Сезон туманов во Владивостоке
13Инопланетные пейзажи Исландии показали с высоты птичьего полета
05:02 (мск), источник: ТАСС

Суд в Хабаровске осудил машиниста тепловоза за угон вагонов и кражу топлива

ТАСС, 11 июня. Суд в Хабаровске приговорил машиниста локомотива к трем годам шести месяцам лишения свободы условно за хищение 500 литров дизельного топлива из тепловоза, а также похищение железнодорожного состава.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Не имея полномочий на управление и перемещение железнодорожного подвижного состава, проник в кабину локомотива и перегнал его на другой путь, позже слил с его баков 400 литров нефтепродуктов. Через несколько дней он вернулся на место преступления и открыто похитил еще 100 литров дизельного топлива <…> суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено в марте 2018 года в депо поселка Новый Ургал. Машиниста признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 211 УК РФ («Угон железнодорожного подвижного состава»), ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»), ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

 Почему на "Кинотавре" в какой-то момент отказались от показов иностранных фильмов
Они поедают все живое, а женщины порой даже жрут собственных детей
Конгресс требует от Пентагона подготовки стратегии в Черном море
Упавший в США вертолет сняли на видео за секунду до катастрофы
Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки (видео)
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
Гвинет Пэлтроу назвала «идеальный» способ сохранения брака
ЕС призвал Казахстан разобраться с нарушениями на выборах
Здоровье
6 суперприборов, которые упростят вам жизнь Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
На любой кошелек: 7 смартфонов от 9 до 70 тысяч рублей Какой выбрать?
Кино
Ходченкова, Шпица, Петров: звезды на открытии «Кинотавра 2019» Стартовал один из главных российских киносмотров — перед вами фоторепортаж «Кино Mail.ru» с красной дорожки и церемонии открытия, куда традиционно прибыли самые яркие представители отечественного кинематографа
Авто
«Русский Prado» от марки УАЗ: свежая порция подробностей При производстве внедорожника нового поколения УАЗ планирует использовать технологии марки Aurus
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Звездные дети, которые пошли по стопам родителей Одни говорят, что это легкий путь, потому что там «все по блату». Другие, напротив, считают такой выбор испытанием
Леди
Как и с чем носить брюки карго: советы от звездного стилиста Звездный стилист Гала Борзова рассказала нам, как носить брюки карго и с чем они сочетаются.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь