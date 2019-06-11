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10:35 (мск), источник: ТАСС

В Махачкале произошел взрыв на танкере

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/ — В результате инцидента погибли три человека.

Три человека погибли после взрыва на танкере в Махачкалинском порту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Трое найдены мертвыми — вахтенные матросы», — сказал собеседник.

В общей сложности на борту было 12 человек. «Это “В. Ф. Танкер” № 16, Волжское пароходство», — ответил собеседник на вопрос о владельце судна.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

В Росморречфлоте добавили, что на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера. «Пожар пока не локализован, сотрудники МЧС ведут проливку», — сообщил собеседник агентства.

По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали трое.

«Проводим проверку, трое пострадавших. В машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием», — сказал собеседник.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Минздраве Дагестана сообщили, что трое пострадавших доставлены в республиканскую больницу. В ведомстве уточнили, что двое отправлены в ожоговое отделение, а один — в травматологию. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у него 95% ожогов тела.

Представитель Республиканской клинической больницы Дагестана уточнил, что среди пострадавших есть жители Астраханской и Тамбовской областей.

«Среди пострадавших [при хлопке] на танкере — мужчина 38 лет из Тамбовской области, он получил термический ожог второй-третьей степени 10% поверхности тела. В отделении реанимации и интенсивной терапии — мужчина 30 лет, Астраханская область. У него термический ожог второй-третьей степени 95% поверхности тела», — сказал собеседник.

В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв прозошел во время перекачки нефти.

«В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении», — сказали в ведомстве.

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