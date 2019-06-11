10:35 (мск), источник: ТАСС
В Махачкале произошел взрыв на танкере
МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/ — В результате инцидента погибли три человека.
Три человека погибли после взрыва на танкере в Махачкалинском порту. Об этом ТАСС сообщили в
«Трое найдены мертвыми — вахтенные матросы», — сказал собеседник.
В общей сложности на борту было 12 человек. «Это “В. Ф. Танкер” № 16, Волжское пароходство», — ответил собеседник на вопрос о владельце судна.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали трое.
«Проводим проверку, трое пострадавших. В машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием», — сказал собеседник.
В Минздраве Дагестана сообщили, что трое пострадавших доставлены в республиканскую больницу. В ведомстве уточнили, что двое отправлены в ожоговое отделение, а один — в травматологию. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у него 95% ожогов тела.
Представитель Республиканской клинической больницы Дагестана уточнил, что среди пострадавших есть жители Астраханской и Тамбовской областей.
«Среди пострадавших [при хлопке] на танкере — мужчина 38 лет из Тамбовской области, он получил термический ожог
«В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении», — сказали в ведомстве.