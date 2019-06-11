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09:58 (мск), источник: РИА Новости

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

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Инцидент произошел в понедельник над Балтийским морем.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — говорится в сообщении.

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Летчик сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства России с соблюдением всех мер безопасности.

Отмечается, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии.

В 2018 году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.

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