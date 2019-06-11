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12:00 (мск), источник: ТАСС

Матвиенко назвала «очень нехорошей» историю с задержанием журналиста Голунова

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/ — Председатель Совета Федерации заявила, что генеральный прокурор России Юрий Чайка гарантировал личный контроль за делом Голунова.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, очень нехорошей.

«История вся эта очень нехорошая, правда», — сказала она в ходе пленарного заседания во вторник.

Матвиенко также сообщила, что генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в разговоре с ней гарантировал личный контроль за делом задержанного журналиста.

«Я по этому вопросу разговаривала вчера с генеральным прокурором РФ Юрием Яковлевичем Чайкой. Он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем», — сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания во вторник.

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