Матвиенко назвала «очень нехорошей» историю с задержанием журналиста Голунова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, очень нехорошей.
«История вся эта очень нехорошая, правда», — сказала она в ходе пленарного заседания во вторник.
Матвиенко также сообщила, что генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в разговоре с ней гарантировал личный контроль за делом задержанного журналиста.
«Я по этому вопросу разговаривала вчера с генеральным прокурором РФ Юрием Яковлевичем Чайкой. Он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем», — сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания во вторник.