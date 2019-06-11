Главное в деле бывшего полковника Захарченко осталось тайной

11:42 (мск), источник: BFM.ru
Полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии. И теперь он больше не полковник: осужденного лишили классного чина и госнаграды — медали «За отличие в охране общественного порядка». Кроме того, суд назначил ему штраф в размере почти 118 млн рублей. Защита планирует обжаловать приговор.
Ведь осудили бывшего полковника за взятки на суммы и близко не похожие на те почти 9 млрд рублей. Это так много, что в шутку даже предлагали измерять бюджеты регионов в «полковниках».
В
Рассказал журналист и о том, как в ходе процесса менялось поведение самого экс-полковника: «На заседаниях, на которых я был, Захарченко вел себя достаточно экспрессивно. Он много шутил, пытался подкалывать сторону обвинения. Сегодня [в день оглашения приговора], насколько я могу судить, он вел себя относительно спокойно, ходил немножко по клетке, но на момент, когда [приговор] был оглашен, когда господина Захарченко спрашивали, как у него настроение, что он ожидает, он сухо ответил, что настроение у него рабочее».
Исходя из этого спокойствия некоторые наблюдатели сделали вывод, что Захарченко, возможно, получил некие гарантии: либо довольно скорого освобождения, либо неких особых условий содержания в колонии — он ведь так и не сказал, чьи деньги хранил. А может, условия были кардинально другими, и он просто боится за свою жизнь. А может быть, просто смирился, как все — или почти все, говорит член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Михаил Сенкевич.
«Человек адаптируется. Я был у него в “Лефортово” в первое время, конечно, человек потерян. Потом человек привыкает, свыкается. Что там слюни, сопли пускать, когда уже знаешь, что будет реальный срок, надо устраивать быт».
Я обычно так говорю, когда попадаешь в
какую-тоситуацию, надо уже смириться и начинать обеспечивать себе какое-тодостойное проживание. Поначалу все подавлены, непонятно, куда попал, а потом, буквально через месяц, я по своему опыту знаю, когда через месяц человека навещаешь, он совсем другой. Он прямо уже арестант!
В какую именно колонию отправится Захарченко, если приговор вступит в законную силу, пока неизвестно. Ясно, что это будет исправительное учреждение «для своих», где нет воров в законе, где сидят бывшие судьи, прокуроры, полицейские и так далее, комментирует основатель и директор благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» Ольга Романова: «Например, Нижний Тагил зона № 13 “Красная утка”, или в Новокировске, где долгое время сидел директор ФСИН господин Реймер. Есть такая зона под Рязанью. Таких зон около 20, и их количество увеличивается, потому что бывших сотрудников сажают все больше и больше. Я думаю, что в итоге встретим его или в Новокировске, или в Нижнем Тагиле, или в Рязани. Хотя Рязань — слишком вызывающе, слишком близко к Москве».
Я думаю, что Нижний Тагил или Новокировск.
Как-топринято известных людей посылать туда.
Как говорят эксперты, жизнь в таких колониях бывшим сотрудникам хоть и условно гарантирована, но не факт, что она будет сладкой. В таких учреждениях все по закону, то есть по режиму, то есть часто гораздо жестче и строже, чем в так называемых черных зонах, где осужденные живут по понятиям. С другой стороны, тут каждому свое. Кто на что учился.
Читайте также