15:36 (мск), источник: Интерфакс
Суд арестовал вице-мэра Якутска за взятку в 114 млн рублей
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Заместителю главы Якутска Василию Гоголеву предъявили обвинение в получении взятки в размере 114 млн рублей, сообщает
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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Заместителю главы Якутска Василию Гоголеву предъявили обвинение в получении взятки в размере 114 млн рублей, сообщает
Чиновник арестован и на время следствия отстранен от должности.
По версии следствия, Гоголев получил взятку в виде недвижимости площадью в полторы тысячи кв.м., стоимость которой оценивается в 114 млн рублей. За это он помог застройщику незаконно увеличить этажность строящегося многоквартирного жилого дома и согласовать другие отклонения от нормативов.
Двум другим фигурантам дела предъявили обвинения в посредничестве во взяточничестве.
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