Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Вы потеряете все. Новый способ мошенничества в России
Малышева рассказала, как природа уничтожает людей старше 50
Михаил Горбачев: "Я нахожусь в больнице, давно уже"
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
«Простые решения»: Защита от комаров, клещей и прочих кровососов Как спасаться от укусов комаров, клещей, мошек и слепней? Какими средствами помочь, если спастись не удалось?
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
Решение ПАСЕ по РФ: последовала реакция Лаврова
Бузова с верблюдами, Киркоров с детьми на премии «Муз-ТВ»
Ходченкова, Шпица, Петров: звезды на открытии «Кинотавра 2019»
Секс на пляже и не только: чем грозят утехи на природе
Травма подействовала на британца, как виагра
Леди Гага отреагировала на обвинения в расставании Купера и Шейк
Паулина Андреева в шортах вышла на красную дорожку
Уснул в ванной: звезда российского “Голоса” Сафиулин скончался
Киркоров завалил цветами могилу любимой женщины
Спортсмен погиб в Москве, защищая беременную женщину от мигрантов
Александр Панкратов-Черный находится без сознания
Фоторепортажи
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
11Огненный ад
16:31 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровском крае браконьеров поймали на фиолетового плюшевого медведя

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Охранники хабаровского заповедника поймали браконьеров при помощи фиолетового плюшевого медведя, сообщает объединенная дирекция «Заповедное Приамурье».

Источник: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Сотрудники в течение долгого времени отслеживали и собирали информацию о нарушителях. В субботу охранники решили использовать отвлекающий маневр. Они оставили игрушку с рацией на дороге, по которой обычно проезжали браконьеры.

Новость
В Южной Африке слон затоптал браконьера, а его тело съели львы

Преступники действительно подошли к плюшевому медведю. В этот момент госинспекторы заповедника обратились к ним через рацию.

«Злодеи, сдавайтесь!» — сказали они и поздравили с задержанием.

Во время досмотра автомобиля у браконьеров изъяли охотничий карабин. Составление административного протокола неоднократно прерывалось «гоготом нарушителей, вспоминавших всю комичность задержания». Следственные органы начали проверку по факту незаконной охоты.

«Наш “креативный” опыт удался, будем использовать его наряду с другими средствами для борьбы с браконьерами», — отметил участковый госинспектор Виктор Блюденов.

 Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Прекращено уголовное преследование журналиста Голунова
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
В петербургском порту нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
Зеленский уволил 15 губернаторов
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Кот, мешающий мальчику делать уроки, стал звездой Сети (видео)
Здоровье
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку Врачи не распознали у малыша смертельную болезнь.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса» В среднем за дочь Алсу с одного телефона голосовали около восьми раз
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности В Госдуме рекомендовали не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости, а также отложить введение ограничений для автомобилей низкого экологического класса
Недвижимость
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
История россиянки о жизни в Швейцарии
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
За какие растения на участке накажут?
Популярные темы на «Детях»
Классика. Конфликт на детской площадке 399
Как вы решались на второго и последующих детей? 210
Непонятки со школой 190
выдворяют из детского сада 149
Леди
5 женственных образов с платьями на лето Рассказываем и показываем, как носить самые актуальные платья сезона.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь