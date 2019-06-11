16:33 (мск), источник: RNS
Таможенная служба обнаружила 400 кг кокаина в порту Санкт-Петербурга
Федеральная таможенная служба (ФТС) обнаружила 400 кг кокаина в морском порту
«400 кг кокаина обнаружили в морском порту
Отмечается, что партия была обнаружена 10 июня 2019 года в контейнере с рыбными консервами из Эквадора, направлявшемся в Российскую Федерацию.
«При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около 1 кг каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета, схожим по внешним признакам с кокаином», — рассказали в ФТС.
Уточняется, что проведенный химический анализ подтвердил, что найденное вещество — кокаин.
В настоящее время ФТС и МВД России пытаются установить лиц, причастных к данному каналу контрабанды, отмечается в сообщении.