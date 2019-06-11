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16:33 (мск), источник: RNS

Таможенная служба обнаружила 400 кг кокаина в порту Санкт-Петербурга

Федеральная таможенная служба (ФТС) обнаружила 400 кг кокаина в морском порту Санкт-Петербурга, из незаконного оборота изъято более 2,5 млн доз наркотика стоимостью около 4,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

«400 кг кокаина обнаружили в морском порту Санкт-Петербурга в результате оперативной разработки российские таможенники 10 июня 2019 года в контейнере с рыбными консервами из Эквадора, направлявшемся в Российскую Федерацию. Из незаконного оборота изъято более 2,5 млн доз наркотика стоимостью около 4,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что партия была обнаружена 10 июня 2019 года в контейнере с рыбными консервами из Эквадора, направлявшемся в Российскую Федерацию.

«При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около 1 кг каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета, схожим по внешним признакам с кокаином», — рассказали в ФТС.

Уточняется, что проведенный химический анализ подтвердил, что найденное вещество — кокаин.

В настоящее время ФТС и МВД России пытаются установить лиц, причастных к данному каналу контрабанды, отмечается в сообщении.

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