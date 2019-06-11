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19:32 (мск), источник: RNS

Кудрин прокомментировал освобождение Голунова

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин приветствует закрытие уголовного дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова и считает необходимым реформу статьи 228 Уголовного кодекса о незаконном хранении наркотиков. Об этом он написал в Twitter.

Источник: AP 2019
Приветствую закрытие дела Голунова — хорошо, когда ошибки признают и исправляют. Но ежегодно по наркотическим статьям, осуждают около 130 000 человек. Нужна серьёзная реформа 228 статьи УК.
Алексей Кудрин
глава Счетной палаты
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Ранее пресс-служба МВД сообщила о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. «Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — привела пресс-служба слова министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Колокольцев отмечал, что будет ходатайствовать перед президентом об увольнении ряда силовиков из-за дела журналиста «Медузы».

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, сообщал адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале. Как сообщило МВД, полиция нашла в квартире журналиста 5 граммов кокаина. Журналист был отправлен под домашний арест до 7 августа.

Что известно о деле журналиста Ивана Голунова
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