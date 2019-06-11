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20:47 (мск), источник: Интерфакс

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — По факту возбудили уголовное дело.

На Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщил сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, это произошло, когда бронетранспортер после выхода из твиндека корабля не доплыл до берега и затонул.

Погиб один из военнослужащих, находившихся в боевой машине, добавил собеседник агентства.

В военном следственном управлении по Балтийскому флоту «Интерфаксу» подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области, но не раскрыли детали случившегося. По факту возбудили уголовное дело.

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