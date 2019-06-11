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23:11 (мск), источник: ТАСС

Руководивший задержанием Голунова полковник не опасается уголовного преследования

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу города Москвы полковник Андрей Щиров не опасается уголовного преследования за дело журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, с которого были сняты обвинения.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT, которое дал во вторник до освобождения Голунова из-под ареста.

«Не опасаюсь. Я просто не представляю фабулу подобного уголовного дела», — ответил он на вопрос о возможном возбуждении дела в его отношении после проведения служебной проверки.

«Что там может быть, в этом уголовном деле, написано? Чем будет дело подтверждаться? Я знаю, что я ничего такого не делал и не нарушал закон», — добавил Щиров.

Он заявил, что его подчиненные, задержавшие журналиста, также действовали в рамках закона. По мнению полковника, дело Голунова «ничем не отличается от других подобных дел», за исключением того, что вокруг него поднялся сильный общественный резонанс.

«Пока все развивается в каком-то очень непонятном ключе для меня. Я имею в виду даже не само дело, а все, что происходит вокруг него <…>. Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это все непонятно», — сказал Щиров.

«Многие вещи надо еще разбирать. Поэтому сейчас я ничего не хочу комментировать. Думаю, все будет установлено и официальный комментарий будет исчерпывающим. Если нет, то я, в конце концов, сам выскажусь», — заключил полковник.

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