Руководивший задержанием Голунова полковник не опасается уголовного преследования

Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT, которое дал во вторник до освобождения Голунова из-под ареста.
«Не опасаюсь. Я просто не представляю фабулу подобного уголовного дела», — ответил он на вопрос о возможном возбуждении дела в его отношении после проведения служебной проверки.
«Что там может быть, в этом уголовном деле, написано? Чем будет дело подтверждаться? Я знаю, что я ничего такого не делал и не нарушал закон», — добавил Щиров.
Он заявил, что его подчиненные, задержавшие журналиста, также действовали в рамках закона. По мнению полковника, дело Голунова «ничем не отличается от других подобных дел», за исключением того, что вокруг него поднялся сильный общественный резонанс.
«Пока все развивается в каком-то очень непонятном ключе для меня. Я имею в виду даже не само дело, а все, что происходит вокруг него <…>. Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это все непонятно», — сказал Щиров.
«Многие вещи надо еще разбирать. Поэтому сейчас я ничего не хочу комментировать. Думаю, все будет установлено и официальный комментарий будет исчерпывающим. Если нет, то я, в конце концов, сам выскажусь», — заключил полковник.