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00:27 (мск), источник: Вести.Ru

ЧП в Красноярском крае: крупный пожар на лесоскладе

В поселке Таежный Богучанского района Красноярского края горит штабелированный лес на площади 20 тысяч квадратных метров.

По информации МЧС России, на территории промбазы загорелся штабель леса высотой 15−20 метров.

В настоящее время существует угроза распространения огня, при этом расстояние до жилого сектора составляет 500−700 метров. Тушение огня осложнено отсутствием расположенных поблизости водоемов.

На месте происшествия работают 18 человек и шесть единиц техники, группировка по тушению пожара увеличивается. Для ликвидации возгорания к месту ЧП выдвинулся пожарный поезд, передает ТАСС.

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