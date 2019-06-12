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10:26 (мск), источник: РИА Новости

Лидер Rammstein сломал челюсть поклоннику, пишут СМИ

МОСКВА — РИА Новости. Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть фанату, сообщает Bild.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в баре одного из отелей Мюнхена, где певец с друзьями отдыхал после концерта. К Линдеманну подошел поклонник и попросил сфотографироваться с ним.

После отказа мужчина начал оскорблять подругу музыканта Лану. Линдеманн потребовал извиниться перед женщиной, но тот отказался. Тогда солист Rammstein ударил фаната в лицо и тот упал на пол. Сотрудники отеля вызвали полицию.

По предварительным данным, у фаната диагностировали перелом челюсти. Линдеманн пока не комментировал инцидент.

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