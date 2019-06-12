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18:58 (мск), источник: Известия

Кот Алибасова пропал из квартиры

Из квартиры продюсера Бари Алибасова, находящегося в больнице, пропал кот Чуча. По словам его директора Вадима Горжанкина, это произошло 11 июня во время пресс-конференции.

Источник: РИА "Новости"

Вероятно, кот испугался большого числа журналистов, отметил Горжанкин — только телевизионных съемочных групп было около десяти. Все двери в квартиру и подъезд были открыты. По его словам, сын продюсера Бари Алибасов-младший не сразу заметил пропажу. Он думал, что Чучу забрал помощник Алибасова Сергей Моцарь и только когда тот спросил, где кот, понял, что это не так, передает агентство городских новостей «Москва».

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Горжанкин призвал нашедших кота позвонить по любому из номеров телефона, которые указаны в разделе контактов на сайте группы «На-на». Алибасов-младший пообещал за возвращение Чучи награду в 800 тыс. рублей или выступление группы на празднике. При этом он заявил, что животное, вероятно, кто-то подобрал, так как кот породистый (канадский сфинкс).

10 июня Алибасов, находившийся в медикаментозном сне, очнулся. По словам сына, он задал вопрос, где кот и все ли с ним в порядке, и снова заснул.

12 июня в НИИ им. Склифосовского, где находится продюсер, сообщили, что он по-прежнему в тяжелом состоянии.

Продюсер был госпитализирован в институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки продюсер принял химикат за сок и выпил его. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Два дня спустя его погрузили в медикаментозный сон. 11 июня Алибасов пришел в себя, но не мог говорить и не помнил своего имени.

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Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна, но ничего не помнит
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