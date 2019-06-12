18:58 (мск), источник: Известия
Кот Алибасова пропал из квартиры
Из квартиры продюсера Бари Алибасова, находящегося в больнице, пропал кот Чуча. По словам его директора Вадима Горжанкина, это произошло 11 июня во время
Вероятно, кот испугался большого числа журналистов, отметил Горжанкин — только телевизионных съемочных групп было около десяти. Все двери в квартиру и подъезд были открыты. По его словам, сын продюсера Бари
Горжанкин призвал нашедших кота позвонить по любому из номеров телефона, которые указаны в разделе контактов на сайте группы «На-на».
10 июня Алибасов, находившийся в медикаментозном сне, очнулся. По словам сына, он задал вопрос, где кот и все ли с ним в порядке, и снова заснул.
12 июня в НИИ им. Склифосовского, где находится продюсер, сообщили, что он
Продюсер был госпитализирован в институт имени Склифосовского 4 июня