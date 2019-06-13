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11:05 (мск), источник: Интерфакс

Иранский телеканал сообщил о нападении на два танкера в Оманском заливе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — В Оманском заливе утром в четверг произошли два взрыва подряд, это произошло при нападении на два крупных нефтяных танкера. Об этом сообщает иранское агентство Press TV со ссылкой на иранскую телекомпанию Al-Alam и ее местные источники.

Экипажи танкеров подали сигналы бедствия ближайшим государствам, утверждают пакистанские источники телекомпании.

Контролируемый Британским королевским флотом Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании предупредил, что в Оманском заливе в четверг в 45 км от берегов Ирана произошел некий инцидент, и призвал к бдительности, передает АР. Представитель Пятого флота ВМС США, базирующегося в Бахрейне, заявил, что командование в курсе и выясняет детали произошедшего.

Информация об инциденте поступила на фоне обострения между США и Ираном и во время визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ, отмечает АР.

В середине мая ливанские и иранские СМИ сообщили о терактах против танкеров в порту Фуджейры в ОАЭ. Власти эмирата сначала опровергли эту информацию, однако затем МИД ОАЭ подтвердил атаки на четыре коммерческих судна, которые обошлись без пострадавших или материального ущерба.

Эр-Рияд заявил, что в Оманском заливе была совершена диверсия против четырех танкеров, в том числе двух саудовских, и возложил ответственность за нападение на Тегеран. В правительстве Ирана причастность к нападениям отвергли и выразили обеспокоенность в связи с «политическим авантюризмом иностранных игроков» в районе Персидского залива. Вашингтон предупредил о возможных попытках Ирана повлиять на навигацию в регионе.

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Ситуация накалена до предела. Но Москва надеется, что политическое решение все еще можно найти.

Иранский телеканал сообщил о нападении на два танкера в Оманском заливе
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