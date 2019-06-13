Взрывы на танкерах в Оманском заливе: СМИ говорят о нападении

Члены экипажа (21 человек с «Кокука Карейджес» и 23 с «Фронт Альтаир») были эвакуированы после того, как танкеры разослали сигналы бедствия.
Представитель Пятого флота США заявил, что в район местонахождения судов прибыли корабли ВМС США и оказывают помощь на месте.
#BREAKING: Sailors of the Kokuka Courageous Oil Tanker from #Panama were rescued by the Naji 10 Search & Rescue Vessel. They arrived port of #Jask, Southeast of #Iran now. The Oil tanker is still burning and the oil spill from that is going to cause an environmental disaster! pic.twitter.com/61gScPVrCQ
По предварительной информации, речь идет о танкерах «Фронт Альтаир» и «Кокука Карейджес» (Front Altair, Kokuka Courageous). Агентство Блумберг уточняет, что «Кокука Карейджес» плыл в Сингапур с грузом метанола, а на втором танкере — груз нефти.
Что известно о танкерах
По предварительной информации, речь идет о танкерах «Фронт Альтаир» и «Кокука Карейджес» (Front Altair, Kokuka Courageous).
Иранское информагентство IRIB разместило в «Твиттере» фото дымящегося судна, которое агентство называет танкером «Фронт Альтаир». Официального подтверждения достоверности снимка пока не было.
Представитель тайваньского нефтеперерабатывающего завода, зафрахтовавшего «Фронт Альтаир», сказал, что есть подозрение, что танкер был поврежден торпедой, официально эта информация не подтверждена. Нет сведений о торпеде и в компании Frontline.
Что известно об экипаже
Представитель компании Frontline Джон Фредриксен сообщил в интервью крупнейшему норвежскому таблоиду VGБ, что на борту судна не было граждан Норвегии, а экипаж состоит из граждан России, Грузии и Филиппин.
Посольство РФ в Омане не располагает информацией о россиянах на борту одного из танкеров, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии."Пока у нас нет информации о том, что россияне находились на борту танкера или пострадали, поскольку официальной информации об этом происшествии пока нет, мы будем следить за происходящим", — сказали в российском посольстве.
Что с ценами на нефть
Нефть подскочила в цене после сообщений о повреждении двух танкеров в Оманском заливе.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10.07 мск подорожали на 1,8 доллара (3%) — до 61,77 доллара за баррель.
12 мая этого года было совершено нападение на четыре нефтяных танкера у берегов ОАЭ. Согласно заявлению представителя ОАЭ в Совете Безопасности ООН, за нападениями стоит неназванная «государственная структура».
Согласно докладу ОАЭ, нападение на танкеры 12 мая было хорошо спланированной и скоординированной операцией.
Эмираты не уточнили, кто именно, по их мнению, организовал нападения на танкеры из ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии.
Источник:Reuters
США обвиняет в этих нападениях Иран, но Тегеран отрицает свою причастность и призывает провести международное расследование инцидента.
Нападение произошло в территориальных водах ОАЭ, к востоку от эмирата Эль-Фуджайра — возле стратегически важного Ормузского пролива. ОАЭ назвали этот инцидент саботажем.