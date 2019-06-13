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12:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

Взрывы на танкерах в Оманском заливе: СМИ говорят о нападении

В Оманском заливе утром 13 июня подали сигнал бедствия два нефтяных танкера, руководство судов заявило о повреждениях. Местные СМИ предположили, что на танкеры было совершено нападение.

Источник: AFP 2019

Нефтяной танкер, плывущий из Саудовской Аравии в Сингапур, «был поврежден в результате предполагаемого нападения», — говорится в заявлении руководителя судна.

«Корпус был поврежден над ватерлинией по правому борту», — говорится в сообщении компании.

ВМС США заявляют, что расследуют сообщения о предполагаемых взрывах и пожаре по крайней мере на одном судне.

Члены экипажа (21 человек с «Кокука Карейджес» и 23 с «Фронт Альтаир») были эвакуированы после того, как танкеры разослали сигналы бедствия.

Представитель Пятого флота США заявил, что в район местонахождения судов прибыли корабли ВМС США и оказывают помощь на месте.

По предварительной информации, речь идет о танкерах «Фронт Альтаир» и «Кокука Карейджес» (Front Altair, Kokuka Courageous). Агентство Блумберг уточняет, что «Кокука Карейджес» плыл в Сингапур с грузом метанола, а на втором танкере — груз нефти.

Что известно о танкерах

По предварительной информации, речь идет о танкерах «Фронт Альтаир» и «Кокука Карейджес» (Front Altair, Kokuka Courageous).

Иранское информагентство IRIB разместило в «Твиттере» фото дымящегося судна, которое агентство называет танкером «Фронт Альтаир». Официального подтверждения достоверности снимка пока не было.

Первый танкер принадлежит норвежской компании Frontline, второе судно под панамским флагом управляется компанией BSM Ship Management.

«Кокука Карейджес» плыл в Сингапур с грузом метанола, а на втором танкере — 75 тысяч тонн нафты (сырье для нефтехимической промышленности).

Новость
Саудовская Аравия заявила о диверсии на своих нефтяных танкерах в ОАЭ

Представитель тайваньского нефтеперерабатывающего завода, зафрахтовавшего «Фронт Альтаир», сказал, что есть подозрение, что танкер был поврежден торпедой, официально эта информация не подтверждена. Нет сведений о торпеде и в компании Frontline.

Что известно об экипаже

Представитель компании Frontline Джон Фредриксен сообщил в интервью крупнейшему норвежскому таблоиду VGБ, что на борту судна не было граждан Норвегии, а экипаж состоит из граждан России, Грузии и Филиппин.

Посольство РФ в Омане не располагает информацией о россиянах на борту одного из танкеров, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии."Пока у нас нет информации о том, что россияне находились на борту танкера или пострадали, поскольку официальной информации об этом происшествии пока нет, мы будем следить за происходящим", — сказали в российском посольстве.

Что с ценами на нефть

Нефть подскочила в цене после сообщений о повреждении двух танкеров в Оманском заливе.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10.07 мск подорожали на 1,8 доллара (3%) — до 61,77 доллара за баррель.

Нападение в мае

12 мая этого года было совершено нападение на четыре нефтяных танкера у берегов ОАЭ. Согласно заявлению представителя ОАЭ в Совете Безопасности ООН, за нападениями стоит неназванная «государственная структура».

Согласно докладу ОАЭ, нападение на танкеры 12 мая было хорошо спланированной и скоординированной операцией.

Эмираты не уточнили, кто именно, по их мнению, организовал нападения на танкеры из ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии.

Источник: Reuters

США обвиняет в этих нападениях Иран, но Тегеран отрицает свою причастность и призывает провести международное расследование инцидента.

Нападение произошло в территориальных водах ОАЭ, к востоку от эмирата Эль-Фуджайра — возле стратегически важного Ормузского пролива. ОАЭ назвали этот инцидент саботажем.

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Ситуация накалена до предела. Но Москва надеется, что политическое решение все еще можно найти.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Иранский телеканал сообщил о нападении на два танкера в Оманском заливе
 Взрывы на танкерах в Оманском заливе: СМИ говорят о нападении
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