Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

Сообщается, что мужчина на фото — уроженец Бишкека Никифоров Виталий Витальевич.
Во вторник кубанская «Комсомольская правда» сообщила, что жители края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить личность человека, попавшего на фото на месте ДТП 4 июня в Сочи.
Они утверждают, что в кадре зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО в июле 2014 года.
Как сообщает издание, жители станицы Кущевской уверены, что на фотографии именно Цапок, и утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года.
Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.
Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.