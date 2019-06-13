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12:00 (мск), источник: РИА Новости

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

Сообщается, что мужчина на фото — уроженец Бишкека Никифоров Виталий Витальевич.

Во вторник кубанская «Комсомольская правда» сообщила, что жители края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить личность человека, попавшего на фото на месте ДТП 4 июня в Сочи.

Они утверждают, что в кадре зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО в июле 2014 года.

Как сообщает издание, жители станицы Кущевской уверены, что на фотографии именно Цапок, и утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.

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Банда Цапка

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года.

Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.

Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

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