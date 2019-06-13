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12:57 (мск), источник: Интерфакс

В МВД Великобритании подписали запрос США об экстрадиции Джулиана Ассанжа

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам. Об этом министр сообщил радиостанции ВВС 4.

Источник: Reuters

«Окончательное решение примут суды», — добавил Джавид. Суд рассмотрит этот запрос 14 июня.

О том, что Минюст США направил в Лондон такой запрос, 11 июня сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

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Ранее США обвинили Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственным компьютерным сетям. В мае 2019 года Минюст США объявил о планах предъявить активисту обвинения еще по 17 пунктам, в том числе в в незаконном получении и раскрытии секретных документов, связанных с национальной обороной в сговоре с бывшей военнослужащей Челси Мэннинг.

Ассанж создал ресурс WikiLeaks, который публиковал секретные дипломатические и военные документы США и других стран.

С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы британские власти не выдали его США или Швеции, где его обвиняли в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор отказал Ассанжу в убежище и разрешил британской полиции пройти в дипмиссию и задержать его. Британский суд назначил ему 50 недель тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году.

Справка
О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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