Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
В США назвали главного «убийцу кораблей» в мире
Женщина с суперзрением не осознает, что видит мир иначе
Светлана Ходченкова получила звание заслуженной артистки России
История россиянки о жизни в Швейцарии
Иностранцы о русских праздникахЧто поражает жителей других стран в наших торжествах
Беспамятство и отупение: как ушел из жизни легендарный маршал
Тайна смерти Александра Македонского разгадана
Агата Муцениеце: «Мы с Пашей таких сцен вместе еще не играли»
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Любовница экс-супруга Михалковой вынудила её уйти с "Кинотавра"
Киркоров завалил цветами могилу любимой женщины
Молодая жена Игоря Николаева заметно постройнела
Гуф спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Кети Топурия
Кудрявцева сделала шикарный подарок 10-месячной дочке (фото)
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку
За какие растения на участке могут наказать
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
14Сезон туманов во Владивостоке
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
15:31 (мск), источник: Интерфакс

Японское судно дважды обстреляли снарядами в Оманском заливе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Судно Kokuka Courageous, принадлежащее зарегистрированной в Панаме компании из Японии, дважды подверглось обстрелу в четверг, заявил каналу CNN представитель компании.

Тип использованных снарядов на данный момент не установлен. О том, кто вел обстрел, тоже не сообщается.

По словам собеседника CNN, первый снаряд поразил корпус танкера выше ватерлинии, и судно загорелось. После попадания в него второго снаряда всех членов экипажа — 21 филиппинца — эвакуировали на другое судно.

Он отметил, что опасности затопления танкера на данный момент нет.

Со своей стороны, норвежская компания Frontline опровергла сообщения, распространенное ранее иранскими СМИ, о том, что другое атакованное судно — Front Altair — якобы пошло ко дну.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг произошли два взрыва.

Новость
Нефть резко подорожала на новостях об атаке двух танкеров в Оманском заливе

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ уточняют, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.

Второй инцидент за два месяца

В середине мая ливанские и иранские СМИ сообщили о терактах против танкеров в порту Фуджейры в ОАЭ. Власти эмирата сначала опровергли эту информацию, однако затем МИД ОАЭ подтвердил атаки на четыре коммерческих судна, которые обошлись без пострадавших или материального ущерба.

Эр-Рияд заявил, что в Оманском заливе была совершена диверсия против четырех танкеров, в том числе двух саудовских, и возложил ответственность за нападение на Тегеран. В правительстве Ирана причастность к нападениям отвергли и выразили обеспокоенность в связи с «политическим авантюризмом иностранных игроков» в районе Персидского залива. Вашингтон предупредил о возможных попытках Ирана повлиять на навигацию в регионе.

Справка
Ядерной сделке конец? США готовятся к войне? Объясняем, что происходит вокруг Ирана

Ситуация накалена до предела. Но Москва надеется, что политическое решение все еще можно найти.

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч, вернув не того кота
«Воскресший» Цапок оказался вором в федеральном розыске
Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина
Эксперты поставили точку в споре об окрошке
Кокорин обратился к суду с призывом о справедливости
Лебединая семья полчаса «вела» за собой поезд (видео)
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Светлана Ходченкова получила звание заслуженной артистки России В Москве раздали награды актерам театра и кино
Авто
Мужчина остановился на заправке и стал миллионером Житель американского города Солсбери, штат Северная Каролина, сыграл на заправке в лотерею и сорвал крупный куш
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр - 2019 708
Фильм "Бриллиантовая рука". Что осталось за кадром. Часть 2. 225
Какую кошечку лучше завести в семью, где есть дети? 185
Маразм? 144
Леди
Самые дорогие пластические операции звезд Звезды скромно молчат, а «приближенные источники» тем временем выкатывают счет с цифрами, указывающими на то, сколько стоит голливудская красота и слава.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь