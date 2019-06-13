Aerial footage shows one of the oil tankers targeted in the Sea of Oman#SeaofOman pic.twitter.com/mdvEPPT3J4— Press TV (@PressTV) 13 июня 2019 г.
16:12 (мск), источник: Ведомости
На загоревшемся в Оманском заливе танкере находились 12 россиян
Экипажи двух танкеров, загоревшихся в Оманском заливе, эвакуированы, среди них 12 россиян, сообщил «Интерфаксу» представитель Российского профсоюза моряков. По словам собеседника агентства, россияне находились на судне Front Altair, принадлежащем компании Frontline, их жизни ничего не угрожает.