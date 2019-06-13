Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
В России разработали «силовой топор» (фото)
Женщина с суперзрением не осознает, что видит мир иначе
Виторган сообщил о смерти артиста Кузнецова
История россиянки о жизни в Швейцарии
Иностранцы о русских праздникахЧто поражает жителей других стран в наших торжествах
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
Светлана Ходченкова получила звание заслуженной артистки России
Беркова надела на "Кинотавр" прозрачное платье без белья - фото
Киркоров завалил цветами могилу любимой женщины
Молодая жена Игоря Николаева заметно постройнела
Гуф спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Кети Топурия
Чем особенна беременность летом
9 опасных трендов в воспитании детей
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
12Елизавета II и президенты США
16:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина

В Афганистане прошла спецоперация по спасению из плена члена российской межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева, сообщил РБК. Господин Лаврентьев прилетел 26 марта в город Герат в Афганистане на поиск и опознание останков советских воинов-интернационалистов, пропавших без вести в ходе войны в Афганистане 1979−1989 годов.

«Мы прилетели в Герат, нас встретил помощник, который и оказался предателем, уже по пути из аэропорта нас захватили», — рассказал плененный.

В плену его заставляли ходить по камням без обуви, чтобы он травмировал ноги и не смог убежать, несколько раз боевики инсценировали расстрел пленника.

О том, что господин Лаврентьев в плену, рассказал переводчик, которого талибы отпустили для этой цели.

Читайте также
Информация об обнаружении в Афганистане сбитого в 1987 году летчика оказалась ложной

Через месяц, 22 апреля, сотрудники Главного управления национальной безопасности Афганистана (ГУНБ) при помощи российского МИДа провели спецоперацию по спасению россиянина. Его обменяли на талибов, которые были захвачены силовыми структурами Афганистана.

После освобождения господина Лаврентьева привезли в посольство России в Афганистане, где оформили документы, необходимые для возвращения на родину. В Москве побывавшему в плену сделали операцию на глазу, раны на ногах постепенно заживают.

В феврале этого года президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что из плена в Афганистане были освобождены двое летчиков, граждан Молдавии. В операции по спасению людей из плена участвовала российская сторона. Господин Додон отметил, что в Афганистане члены экипажа официально работали на правительство США.

Читайте также:

22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии
Россия: «Огонь прекратится, только если иностранный контингент покинет Афганистан» — Талибан
Во время загрузки произошла ошибка.
28 мая© Ньюстюб
 Россия и Украина готовы к переговорам
Владимир Путин рассказал об отношениях с Украиной
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч, вернув не того кота
«Воскресший» Цапок оказался вором в федеральном розыске
Эксперты поставили точку в споре об окрошке
Кокорин обратился к суду с призывом о справедливости
Лебединая семья полчаса «вела» за собой поезд (видео)
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Светлана Ходченкова получила звание заслуженной артистки России В Москве раздали награды актерам театра и кино
Авто
Мужчина остановился на заправке и стал миллионером Житель американского города Солсбери, штат Северная Каролина, сыграл на заправке в лотерею и сорвал крупный куш
Недвижимость
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Дети
Кудрявцева сделала шикарный подарок 10-месячной дочке (фото) Телеведущая устроила девочке сюрприз
Леди
Самые дорогие пластические операции звезд Звезды скромно молчат, а «приближенные источники» тем временем выкатывают счет с цифрами, указывающими на то, сколько стоит голливудская красота и слава.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь