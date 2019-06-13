Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мужчина остановился на заправке и стал миллионером
В США назвали главного «убийцу кораблей» в мире
5 болезней, которые не получится вылечить летом
Кейт Миддлтон вышла в свет в белом платье с обнаженными плечами
Как выглядит и чем живет самый южный город России: фото
Настоящая или «пластиковая»: как правильно выбрать клубнику На российских прилавках появилась клубника из Крыма, Липецка и Краснодарского края
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
Решение ПАСЕ по РФ: последовала реакция Лаврова
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
26-летняя Лиля Новикова найдена мертвой в своей квартире в Москве
Михалкова ушла с Кинотавра из-за любовницы бывшего
Гуф спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Кети Топурия
Ольга Орлова восхитила соцсети стройной фигурой
Грудь 10 размера испортила жизнь 21-летней девушке - СМИ
Звезда российского “Голоса” Сафиулин скончался
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
12Елизавета II и президенты США
20:55 (мск), источник: ТАСС

Одной из сестер Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Как отметил адвокат, в обвинении следствие указало, что действия Ангелины Хачатурян были спровоцированы потерпевшим.

Источник: Агентство «Москва»

Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции Ангелине Хачатурян по делу об убийстве своего отца Михаила Хачатурян. Как уточнил ТАСС ее адвокат Алексей Паршин, СК инкриминирует его подзащитной совершение преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Читайте также
Адвокат: Сестры Хачатурян отказались от наследства и не хотят иметь ничего общего с родственниками отца

«Только что Ангелине следователь предъявил в окончательной редакции обвинение в убийстве. При этом в обвинении следствие указало, что действия моей подзащитной были спровоцированы действиями потерпевшего [Михаила Хачатуряна]», — сказал защитник, уточнив, что следствие по делу пока не закончено.

Как ожидается, предъявить обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестре Хачатурян следствие планирует 14 июня.

Ранее адвокат старшей сестры Крестины Алексей Липцер сообщил ТАСС, что защита настаивает на прекращении уголовного преследования в связи с ее непричастностью к убийству отца. По его словам, соответствующее ходатайство было составлено на основании результатов проведенного расследования, множества полученных судебных экспертиз. Кроме того, как утверждает Липцер, установленные в ходе расследования путем проведения следственных действий (допросы, проверка показаний на месте) и экспертиз обстоятельства «говорят о том, что Крестина невиновна, ей не может быть предъявлено обвинение в совершении преступления».

Читайте также
«Он их довел, моих девочек»

Дело об убийстве

Три сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал их. 27 сентября Басманный суд Москвы изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.

 Девушка изменяет мужу со своим студентом и сразу ему в этом признается
Они поедают все живое, а женщины порой даже жрут собственных детей
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Московский городской суд изменил приговор Кокорину и Мамаеву
Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум
Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве над русскими
Эксперты поставили точку в споре об окрошке
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч, вернув не того кота
«Воскресший» Цапок оказался вором в федеральном розыске
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи На «Кинотавре» прошли показы в рамках основной программы фестиваля и были подведены итоги конкурса короткометражек
Авто
Мужчина остановился на заправке и стал миллионером Житель американского города Солсбери, штат Северная Каролина, сыграл на заправке в лотерею и сорвал крупный куш
Недвижимость
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
История россиянки о жизни в Швейцарии
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
За какие растения на участке накажут?
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр - 2019 817
Фильм "Бриллиантовая рука". Что осталось за кадром. Часть 2. 241
Как быть? 219
Какую кошечку лучше завести в семью, где есть дети? 201
Леди
Самые дорогие пластические операции звезд Звезды скромно молчат, а «приближенные источники» тем временем выкатывают счет с цифрами, указывающими на то, сколько стоит голливудская красота и слава.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь