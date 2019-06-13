20:55 (мск), источник: ТАСС
Одной из сестер Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Как отметил адвокат, в обвинении следствие указало, что действия Ангелины Хачатурян были спровоцированы потерпевшим.
Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции Ангелине Хачатурян по делу об убийстве своего отца Михаила Хачатурян. Как уточнил ТАСС ее адвокат Алексей Паршин, СК инкриминирует его подзащитной совершение преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
«Только что Ангелине следователь предъявил в окончательной редакции обвинение в убийстве. При этом в обвинении следствие указало, что действия моей подзащитной были спровоцированы действиями потерпевшего [Михаила Хачатуряна]», — сказал защитник, уточнив, что следствие по делу пока не закончено.
Как ожидается, предъявить обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестре Хачатурян следствие планирует 14 июня.
Ранее адвокат старшей сестры Крестины Алексей Липцер сообщил ТАСС, что защита настаивает на прекращении уголовного преследования в связи с ее непричастностью к убийству отца. По его словам, соответствующее ходатайство было составлено на основании результатов проведенного расследования, множества полученных судебных экспертиз. Кроме того, как утверждает Липцер, установленные в ходе расследования путем проведения следственных действий (допросы, проверка показаний на месте) и экспертиз обстоятельства «говорят о том, что Крестина невиновна, ей не может быть предъявлено обвинение в совершении преступления».
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