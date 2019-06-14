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10:41 (мск), источник: Интерфакс

ИГ взяло на себя ответственность за бунт в таджикской колонии в мае

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU — Запрещенная в России террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за организацию 19 мая бунта в колонии города Вахдат (Таджикистан), сообщили местные СМИ Таджикистана.

При этом доказательств своей причастности к бунту террористы не приводят.

Новость
Что известно о бунте в колонии Таджикистана

Ранее сообщалось, что беспорядки в исправительном учреждении 3/2 ГУИН Минюста Таджикистана в Вахдате начались в ночь на 19 мая. В колонии произошли столкновения между заключенными и надзирателями.

Минюст Таджикистана сообщил тогда, что 30 особо опасных осуждённых, в том числе члены ИГ, вооружившись ножами и режущими предметами, взяли в заложники, а затем убили троих сотрудников учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы.

По данным пресс-службы ГУИН, 24 заключенных были убиты в результате операции по подавлению бунта, еще пять заключенных стали жертвами зачинщиков. В МВД Таджикистана сообщили, что среди убитых при подавлении бунта в колонии были 17 членов ИГ.

В колонии в Вахдате работает специальная следственная группа Генпрокуратуры Таджикистана, в которую также вошли следователи МВД и ГКНБ Таджикистана. По словам источника «Азии-Плюс», дело о бунте в колонии засекречено.

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