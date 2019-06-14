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11:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве матери и ранении брата

15-летнего младшего сына российского хоккеиста Максима Соколова задержали сотрудники управления Следственного комитета России (СКР): подростка заподозрили в убийстве матери и тяжелом ранении старшего брата. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечается в сообщении, подозреваемый отказывается признавать вину. Подросток настаивает, что он сбежал из дома после того, как его старший, 18-летний брат Максим напал на семью с ножом. Однако, следователей смутило, что когда подросток вместе с соседом вернулся в дом, то бросился с ножом на истекающего кровью Максима.

Следствие считает, что подозреваемый таким образом пытался добить выжившего свидетеля его преступления. Мотивы подростка пока не известны.

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Накануне сообщалось, что, по первоначальным данным, на семью напал не 15-летний подросток, а его старший брат Максим. 13 июня младший сын Соколовых прибежал к соседям с просьбой о помощи, сообщив, что его брат якобы пошел с ножом на мать. На месте они нашли погибшую с перерезанным горлом.

Рядом с ней находился истекающий кровью Максим, на которого его младший брат бросился в состоянии аффекта. В дальнейшем Максим был госпитализирован. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Максим Соколов играл за команды «СКА», «Авангард» Омской области, а также за сборную России. Спортсмен является участником Олимпийских игр в Турине, призером чемпионатов мира, чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов. Максим Соколов-младший — вратарь хоккейного клуба «СКА-1946».

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