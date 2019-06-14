МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ в Шереметьево

«Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен», — сказано в преамбуле документа.
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