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14:32 (мск), источник: ТАСС

МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ в Шереметьево

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет выпустил предварительный доклад о катастрофе самолета «Сухой Суперджет-100», произошедшей 5 мая в столичном аэропорту Шереметьево.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
14:50 (мск)МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100 в «Шереметьево»
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«Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен», — сказано в преамбуле документа.

После попадания молнии у самолета отключился автопилот и была нарушена связь, говорится в документе.

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