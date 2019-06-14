МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100 в «Шереметьево»

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе Superjet 100 в «Шереметьево».
Расследование крушения выявило на фюзеляже следы, характерные для удара молнии, говорится в отчете.
В расследовании под эгидой МАК участвуют представители Росавиации, разработчика самолета («Гражданские самолеты Сухого») и «Аэрофлота».
Комиссия отметила, что изучила данные бортовых и наземных средств контроля и видеоинформации, результаты исследований, которые удалось завершить к моменту публикации, а также другие материалы. Какие — не уточняется. Отчет может быть дополнен при поступлении новой информации, отмечают эксперты.
МАК проверяет техническое состояние самолета и документацию, изучает сведения о погоде и данные диспетчерского радиолокатора, оценивает причины возникновения пожара, который унес жизни 41 человека, а также ход спасательных работ. В фокусе внимания расследователей также подготовка экипажа и их действия при крушении.
Что выяснил МАК
Комиссия подтвердила, что в самолет во время полета ударила молния, что привело к нарушению радиосвязи и отключению автопилота. Экипаж не запрашивал обход грозовой зоны.
Инструкция «Аэрофлота» запрещает намеренно входить в грозовую облачность и требует от командира воздушного судна запрашивать разрешение на облет опасной зоны.
Масса самолета при посадке составляла 42 600 кг, что на 1600 кг больше предельно допустимой. Была превышена и максимальная вертикальная скорость снижения: пилот докладывал, что перед касанием она не превышала 1,8 м/с, хотя при посадке в штатных условиях она должна быть на уровне 0,76 — 1 м/с.
После первого касания земли самолет подскочил в воздух примерно на два метра, через 2,2 с коснулся земли снова, но вновь подлетел, на этот раз на 5−6 м.
В этот момент экипаж предпринял действия, которые МАК интерпретировал как попытку уйти на второй круг, которая не увенчалась успехом.
К третьему касанию земли стойки шасси были уже частично разрушены, и новый удар подломил основные опоры и привел к дальнейшему разрушению конструкции самолета с разливом топлива и пожаром.
Возгорание было зафиксировано в 15:30 на скорости 185 км/ч, самолет остановился через 20 секунд. Еще через 11 секунд экипаж дал команду «расстегнуть ремни, оставить все, на выход».
После третьего приземления мог быть потерян контроль над управлением двигателями, показали данные бортовых самописцев. Двигатели продолжали работать до момента прекращения записи «черными ящиками».
Сведения о пилотах и самолете
Командиру воздушного судна 42 года, он проходил службу в авиации ФСБ РФ, окончив Высшее военное авиационное училище летчиков в Балашове (Саратовская область). В 2011 году он прошел переподготовку в Ульяновском институте гражданской авиации и пять лет работал в «Трансаэро». На работу в «Аэрофлот» он перешел в 2016 году, тогда же прошел обучение по пилотированию Superjet 100 сначала в качестве второго пилота, а потом и в качестве командира воздушного судна.
Второму пилоту 36 лет, он учился в Сасовском летном училище, филиале Ульяновского института гражданской авиации (Рязанская область). В 2017 году прошел обучение в школе «Аэрофлота», в 2018 году — освоил программу второго пилота SSJ 100 и стал сотрудником авиакомпании.
Воздушное судно было выпущено в 2017 году. У «Аэрофлота» был в лизинге. Сертификат летной годности выдан Росавиацией в 2017 году. К моменту катастрофы он отлетал 2710 часов и не ремонтировался, только проходил техобслуживание.
Катастрофа SSJ 100
Самолет «Аэрофлота» вечером 5 мая вылетел по маршруту Москва — Мурманск, но примерно через полчаса после взлета вернулся в «Шереметьево». После приземления заднюю часть фюзеляжа охватило пламя, примерно половина самолета в итоге выгорела полностью. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
Пилот SSJ 100 Денис Евдокимов рассказал телеграм-каналу Baza, что во время полета в самолет ударила молния, после чего экипаж перешел на аварийный режим прямого управления. Стюардесса Татьяна Касаткина заявила, что после яркой вспышки в самолете погасло освещение. После касания земли, по ее словам, появился черный дым, эвакуация началась сразу после остановки самолета. По ее словам, пассажиры рассказывали, что от жара в самолете плавились иллюминаторы.
Какие были версии
Точное число жертв Следственный комитет озвучил только на следующий день после полуночи. «Аэрофлот» почти сутки избегал публикации списка жертв или хотя бы упоминаний их числа. Список погибших компания так и не обнародовала, предоставив только список выживших и общий список пассажиров рейса.
В Следственном комитете заявляли, что рассматривают все версии произошедшего, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность самолета и плохую погоду. 7 мая «Коммерсантъ» написал со ссылкой на источники, что основной версией следствие считает ошибку пилотов: они решили сажать самолет, не выработав топливо, и приземлялись с явным превышением скорости. Из-за этого приземление оказалось слишком жестким, и из-за скачков самолета по полосе стойки шасси пробили топливные баки и спровоцировали пожар, писал «Коммерсантъ». Газета добавляла, что ошибочным могло быть и решение экипажа лететь через грозовой фронт, а после удара молнии и отказа автоматики — поспешно возвращаться в «Шереметьево».
Источник РБК в Следственном комитете говорил, что ошибки пилотов могли способствовать и распространению огня. Например, после приземления они не выключили двигатели самолета и открыли окно в кабине, что могло усилить тягу воздуха. То, что окно было открыто и через него кабину покидал как минимум один из пилотов, подтверждало видео с места крушения, которое выложил один из пассажиров рейса. После запись была удалена.
После катастрофы на сайте Change.org появилась петиция с требованием запретить полеты SSJ 100. Ее подписали больше 214 тысяч человек. Министр транспорта Евгений Дитрих в свою очередь заявил, что в министерстве не видят оснований для приостановки полетов SSJ 100.
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