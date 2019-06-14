Мантуров заявил, что экипаж аварийного SSJ 100 мог продолжить полет

«Могу сказать, что предварительный отчет подтверждает то, что касается техники: непосредственно системы работали в штатном режиме — за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет, когда отключился автопилот. Но при этом система настолько четко сработала и предоставила возможность пилоту при работающих системах дальше осуществлять полет», — сказал Мантуров журналистам в пятницу.
И можно было продолжать полет по маршруту, либо находиться в зоне для выработки топлива для последующей посадки — но пилот принял такое решение. Это всегда решение пилота.
По его словам, анализ систем и агрегатов самолета показал, что и посадка происходила в штатном режиме.
«Момент посадки — самолет рассчитан на нагрузку в 3.7g, и первое касание произошло с нагрузкой в 2,5g, второе касание — свыше нормы, заложенной в сертификате, и третья была фатальная, которая привела к последствиям катастрофы», — добавил Мантуров.
Работа по расследованию катастрофы будет продолжена, отметил он.
Предварительный отчет о катастрофе в «Шереметьево» МАК опубликовал ранее в пятницу. Однозначных выводов о причинах произошедшего в документе не представлено.
Оценку действиям экипажа в аварийном полете комиссии МАК еще предстоит дать: для этого планируется провести эксперименты на полнопилотажном тренажере.
5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ 100 «Аэрофлота» вернулся в «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек. Всего на борту находились 78 человек. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.
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