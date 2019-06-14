В Шотландии активисты Greenpeace атаковали буровую установку компании ВР

Это уже вторая попытка «зеленых» заблокировать буровую вышку за последние несколько часов. В четверг полиция сняла двух протестующих с судна, которые пытались остановить транспортировку оборудования.
«Прошло шесть дней с тех пор, как активисты поднялись на борт нефтяной платформы BP, которая планирует добыть 30 миллионов баррелей нефти с месторождения Ворлич (Vorlich) в Северном море. Мы ожидаем и надеемся на адекватный ответ со стороны BP в связи с климатической чрезвычайной ситуацией. Вот почему мы здесь и чего мы надеемся достичь», — отмечается в обращении активистов.
По мнению Greenpeace, деятельность BP и других нефтяных компаний ухудшает экологическую ситуацию в Северном море. «Компания по-прежнему стремится бурить все, что можно найти, от Северного моря до Арктики и Амазонки. И как мы установили, это будет иметь трагические последствия для климата и жизни на земле», — приводят доводы «зеленые».
Ранее полиция арестовала около десяти человек, участвовавших в акции протеста.
ВР, в свою очередь, назвала действия Greenpeace «безответственными и способными излишне подвергнуть риску самих себя и других».
Также нефтегазовый холдинг сообщил, что владельцем буровой установки является компания Transocean, с которой идет взаимодействие по поводу сложившейся ситуации.
«Мы разделяем озабоченность протестующих по поводу климата. Мы поддерживаем Парижское соглашение. И мы каждый день работаем над тем, чтобы ускорить переход мира к низкоуглеродному будущему», — подчеркнули в ВР.
Месторождение Ворлич (Vorlich) в Северном море, которое предположительно содержит около 30 миллионов баррелей нефти, должно быть введено в эксплуатацию в 2020 году. BP работает над проектом совместно с подразделением израильской Delek Group — Ithaca Energy.