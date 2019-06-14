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20:52 (мск), источник: РИА Новости

В Пензенской области умер один из пострадавших в ходе массовой драки

ПЕНЗА, 14 июн — РИА Новости. Один из жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, пострадавших в драке, скончался в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

В пресс-службе областного УМВД сообщали РИА Новости, что конфликт, переросший в драку в Чемодановке, возник между жителями села на бытовой почве. Участники конфликта установлены, травмы получили пять человек, из которых двое госпитализированы. Полицейские разбираются в причинах конфликта. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

«Вечером один из них (госпитализированных) скончался», — сказала собеседница агентства.

Ранее в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор области Иван Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, заявил, что ситуация находится на жестком контроле руководства района и регионального УМВД, и призвал воздержаться от преждевременных выводов.

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