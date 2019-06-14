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21:14 (мск), источник: РИА Новости

В Пензенской области завели уголовное дело из-за массовой драки

ПЕНЗА, 14 июн — РИА Новости. Уголовное дело о драке в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в результате которой один человек погиб и еще несколько пострадали, передано для расследования из полиции в органы СК РФ, сообщило СУСК по региону.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе областного УМВД сообщали РИА Новости, что конфликт, переросший в драку в Чемодановке, вечером в четверг возник между жителями села на бытовой почве. Участники конфликта установлены, травмы получили пять человек, из которых двое были госпитализированы. Полицейские разбираются в причинах конфликта. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. По данным областного минздрава, один из госпитализированных скончался в пятницу.

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«Уголовное дело (об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью) передано прокурором… из органов полиции в подразделение регионального следственного управления для дальнейшего расследования. По решению руководства следственного управления расследование поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Пензенской области», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате конфликта между жителями Чемодановки пострадали несколько человек, из них двое госпитализированы, в том числе 34-летний мужчина был доставлен с черепно-мозговой травмой в больницу Пензы, где в пятницу вечером скончался.

В СК пояснили, что в связи со смертью мужчины дело переквалифицировано со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» на статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, состоящая из руководства, следователей и криминалистов аппарата следственного управления, УМВД и УФСБ России по Пензенской области. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — отмечается в сообщении.

СК намерен в ходе следствия детально установить мотивы преступления, а также всех лиц, причастных к совершению противоправных деяний.

«Кроме того, в обязательном порядке будет проверена информация о возможном совершении иных незаконных действий, предшествовавших конфликту», — уточнили в ведомстве.

Ранее в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор области Иван Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, заявил, что ситуация находится на жестком контроле руководства района и регионального УМВД, и призвал воздержаться от преждевременных выводов.

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