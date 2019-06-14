14 июня, источник: Коммерсантъ
Чемодановка вышла на трассу
Жители пензенского села требуют наказать виновных в убийств.
Около тысячи жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5. По предварительной версии, это произошло в результате конфликта, который разразился в ночь с четверга на пятницу между русским и цыганским населением села. В Чемодановку приехал губернатор области Иван Белозерцев и отряды Росгвардии.
Народный сход жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области перерос в перекрытие трассы М-5. Поводом для этого стало убийство местного жителя.
В 18 часов около тысячи местных жителей вышли к зданию сельского Дома культуры с требованием наказать виновных в массовой драке, в результате которой пострадали пять человек, один из которых погиб.
В село прибыли усиленные наряды Росгвардии, но силовики пока не применяют силу.
«Было установлено, что конфликт возник между жителями села на бытовой почве. Предшествующий словесный конфликт перерос в драку с использованием физической силы», — отметили в полиции. Все участники драки скрылись от полиции, однако сейчас они установлены. Полиция возбудила уголовные дела по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).
В ходе драки пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. В пятницу один из участников столкновения, 33-летний Владимир Грушин, скончался. Информацию о гибели мужчины подтвердили в министерстве здравоохранения Пензенской области.
Предположительно
В полиции информацию о том, что мог иметь место межнациональный конфликт, не комментируют, настаивая на том, что события произошли на бытовой почве.
Губернатор области Иван Белозерцев на своей странице в Instagram написал, что «лично переговорил с врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства», и попросил жителей «воздержаться от преждевременных выводов».
Ближе к вечеру глава региона и и. о. начальника УМВД по Пензенской области Вадим Ковтун прибыли на народный сход в Чемодановку. На заявления местных жителей о том, что они опасаются, что разбираться с ними в село приедут цыгане из других областей, господин Ковтун заявил, что полиция перекрыла дороги из Кузнецка и Саратовской области. Проверяются все машины, двигающиеся в направлении Чемодановки.
Иван Белозерцев пообещал создать рабочую группу по урегулированию конфликта. По его словам, полиция проведет проверку на предмет наличия гражданства и права проживания в регионе. «Кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме», — заявил губернатор, подчеркнув, что ситуация в селе находится «на жестком контроле».
Сергей Петунин, Саратов
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