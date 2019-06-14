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14 июня, источник: Коммерсантъ

Чемодановка вышла на трассу

Жители пензенского села требуют наказать виновных в убийств.

Около тысячи жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5. По предварительной версии, это произошло в результате конфликта, который разразился в ночь с четверга на пятницу между русским и цыганским населением села. В Чемодановку приехал губернатор области Иван Белозерцев и отряды Росгвардии.

Народный сход жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области перерос в перекрытие трассы М-5. Поводом для этого стало убийство местного жителя.

В 18 часов около тысячи местных жителей вышли к зданию сельского Дома культуры с требованием наказать виновных в массовой драке, в результате которой пострадали пять человек, один из которых погиб.

В село прибыли усиленные наряды Росгвардии, но силовики пока не применяют силу.

По данным ГУ МВД по Пензенской области, вооруженный конфликт между местными жителями произошел 13 июня около 22 часов на улице Кузнецова.

«Было установлено, что конфликт возник между жителями села на бытовой почве. Предшествующий словесный конфликт перерос в драку с использованием физической силы», — отметили в полиции. Все участники драки скрылись от полиции, однако сейчас они установлены. Полиция возбудила уголовные дела по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

В ходе драки пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. В пятницу один из участников столкновения, 33-летний Владимир Грушин, скончался. Информацию о гибели мужчины подтвердили в министерстве здравоохранения Пензенской области.

В социальных сетях местные жители пишут, что массовая драка произошла между русским и цыганским населением Чемодановки.

Предположительно кто-то из молодых цыган предпринял попытку изнасиловать местную жительницу. Жители села встали на ее защиту, что и переросло в потасовку с применением холодного оружия.

В полиции информацию о том, что мог иметь место межнациональный конфликт, не комментируют, настаивая на том, что события произошли на бытовой почве.

Губернатор области Иван Белозерцев на своей странице в Instagram написал, что «лично переговорил с врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства», и попросил жителей «воздержаться от преждевременных выводов».

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Ближе к вечеру глава региона и и. о. начальника УМВД по Пензенской области Вадим Ковтун прибыли на народный сход в Чемодановку. На заявления местных жителей о том, что они опасаются, что разбираться с ними в село приедут цыгане из других областей, господин Ковтун заявил, что полиция перекрыла дороги из Кузнецка и Саратовской области. Проверяются все машины, двигающиеся в направлении Чемодановки.

Иван Белозерцев пообещал создать рабочую группу по урегулированию конфликта. По его словам, полиция проведет проверку на предмет наличия гражданства и права проживания в регионе. «Кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме», — заявил губернатор, подчеркнув, что ситуация в селе находится «на жестком контроле».

Сергей Петунин, Саратов

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